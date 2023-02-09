堅硬持久是雄性的渴望，但如果異常金槍不倒，可能導致永垂不舉的嚴重後果。45歲男子睡醒時，發現自己那話兒雄偉挺立，而且遲遲不消軟，既硬又痛超過半天後就醫；經診斷為陰莖異常勃起症（priapism），醫師提醒如果延誤就醫時機，可能會造成永久勃起功能障礙，遺憾終身。

衛生福利部南投醫院泌尿科醫師李昇平指出，陰莖異常勃起症分為缺血型陰莖異常勃起、非缺血型陰莖異常勃起、及間斷型陰莖異常勃起，該名患者診斷為缺血型陰莖異常勃起，陰莖持續勃起時海綿體堅硬，而且幾乎沒有動脈血流入海綿體，患者通常會有陰莖疼痛的症狀。

李昇平說，陰莖異常勃起症可能與藥物、創傷或鐮刀型貧血有關，而該病患患有鐮刀型貧血（Sickle Cell Disease），意即血液中的紅血球呈現鐮刀形狀，可能會阻塞在陰莖的血管，導致陰莖異常持續勃起，並且伴有疼痛感。

所幸，患者在醫師持針筒為他抽海綿體血液後，勃起症狀明顯消退。李昇平表示，除了將海綿體的血液抽掉等保守治療，也可能安排海綿體內注射腎上腺素受體促效劑，讓海綿體收縮，達到消退期，如果上述治療效果不彰，則需要考慮手術治療。

李昇平提醒男性朋友們，如果在沒刺激的情況下，陰莖勃起持續超過4小時，建議就醫檢查，盡早接受醫療處理，若置之不理或延誤治療時機，勃起時間過長恐導致陰莖海綿體組織受損壞死，永久喪失勃起功能。