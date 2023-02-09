國民黨台北市議員秦慧珠在台北市長蔣萬安上任前後不斷給予建言，昨天更砲轟蔣市府衛生局長一職仍懸而未決，外界好奇此舉不會有「網內互打」的問題嗎？秦慧珠今受訪時說，自己人若不認真監督，讓在野黨來罵，就是國民黨失職。

秦慧珠今出席士林官邸鬱金香展，受訪時表示，目前北市府各局處首長都到位，連二級機關的首長也都到位了，唯獨衛生局長還是代理狀態，由副局長代理，如果一直代理下去，沒有正式的局長，恐怕很多政策推動是需要考慮的。

秦慧珠說，蔣萬安從去年就職到現在一個半月，所有首長包括二級機關都到位，為何衛生局長這麼難找，是現有的代理衛生局長能力不行？還是有其他更高明人士，在外面目前暫時無法到市府而卡住，所以獎萬安應該盡快將衛生局長真除。

秦慧珠指出，蔣萬安去年九月時提出「長照三箭」政見，並要在六個月完成，大概就是到今年6月底，長照三箭包括長照床位增加五百床，目前台北市立聯合醫院只有273床，將來要變成773床，只剩下四個半月，要如何生出來500床長照，這個需要蔣萬安去緊盯衛生局，好好做到。

另外，蔣萬安也喊要民間長照加入，會提供每床每月2萬元補助，是否要編列追加預算，何時送到議會審核？編多少錢？也要給議會答案？第三，蔣萬安也提到，每個老人要遠距離的救援，或是所有長照輔助，可以補助每個老人每月1200元，那這個方案老人如何申請也不知道，所以長照三箭如果蔣萬安是要一年兩年完成，我們不擔心，但蔣給自己是六個月時間，但現在連衛生局長都找不到人，要如何去執行政策？完成長照三箭？

媒體追問，這樣子監督會不會被認為是「自己人打自己人」？秦慧珠說，昨天她寫完臉書後，就發給副市長李四川與蔣萬安，讓他們能第一時間掌握，「我們自己人不認真監督，讓在野黨來罵，是我們國民黨失職」。