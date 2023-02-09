藝人們願賭服輸的扮成動物，成為職人的射箭活靶。（民視提供）

浩子、阿翔、籃籃主持的民視、八大《綜藝新時代》，本周前往新竹芎林體驗馴馬師工作，並挑戰全台唯一的騎馬射箭。在職人的帶領下，藝人群終於學會騎馬射箭，職人表示要來一場騎馬射箭友誼賽，輸了要進行恐怖的懲罰，輸家需要在場上當獵物被贏家射，當活靶才有趣，籃籃嚇喊：「這樣對我們太不公平，要求５個藝人打３個職人」。

阿翔先問職人要練習什麼？職人表示古語有云：「君子無所爭，必也射乎！」，首先來學射箭，再學騎馬！在職人的帶領下，藝人學習怎麼射箭，只見浩子無論怎麼嘗試都無法將箭射在靶上、不斷的從靶旁飛過，被職人虧說若是在古代這就直接被拖出去斬了。之後換成其他人籃籃、熊霓、房思瑜也同樣無法射中靶，被阿翔笑說按照古代邏輯大家都已經被拖出去斬了，這樣節目沒辦法錄了啦。

隨著比賽進行，雙方射箭分數越來越接近，場面也越發緊張，最終藝人隊以些微差距落敗，浩子氣憤的指責阿翔脫靶，才會落敗，阿翔也慚愧表示對不起大家。最後，主持群跟來賓認命的戴上動物頭套，像是獵物一樣站在場中央，馬匹不斷的圍繞藝人奔跑，浩子也緊張喊叫「好可怕！這是我踏入演藝圈以來最可怕的懲罰」。