警政署在過年前後持續進行人事調整，刑事局9日下午表示，為應刑事警察勤、業務需要，調整職務等階最高列警正一階（第四、五序列）的重要刑事警職職缺，由刑事局長李西河召開人事檢討作業，就適任人選之專業能力、品操學能、工作績效、發展潛能，及依職期與地區調任等職務遷調原則，並考量現職人員眷居處所等因素通盤檢討後報警政署核定發布，調整計34人，統一於13日（周一）交接到任。

刑事局發布詳細人事異動名單如下：

一、本局偵九大隊副大隊長紀延熹調陞航警局刑警大隊大隊長

二、本局偵四大隊副大隊長李名盛調陞國道警局刑警大隊大隊長

三、本局偵二大隊副大隊長賴俊堯調陞本局司法科科長

四、本局電偵大隊副大隊長游文勝調陞本局偵防中心主任

五、本局反黑科研究員楊廷祥調陞本局督訓科督察

六、本局秘書室研究員黃淑華調陞本局秘書室秘書

七、本局偵六大隊副大隊長戴長生調陞本局預防科秘書

八、本局公關室研究員李建翰調任本局偵一大隊副大隊長

九、雲林縣警局刑警大隊大隊長曾順光調任本局偵二大隊副大隊長

十、嘉義縣警局刑警大隊大隊長徐宏杰調任本局偵三大隊副大隊長（兼毒緝執秘）

十一、新竹縣警局刑警大隊大隊長陳榮標調任本局偵四大隊副大隊長

十二、基隆市警局刑警大隊大隊長賴英門調任本局偵六大隊副大隊長

十三、彰化縣警局刑警大隊大隊長許忠彥調任本局偵七大隊副大隊長

十四、保二總隊刑警大隊大隊長賴欣宏調任本局偵九大隊副大隊長

十五、屏東縣警局刑警大隊大隊長陳志埕調任本局電偵大隊副大隊長

十六、鐵路警局刑警大隊大隊長劉貞汝調任基隆市警局刑警大隊大隊長

十七、苗栗縣警局刑警大隊大隊長吳柏羲調任新竹縣警局刑警大隊大隊長

十八、連江縣警局刑警隊隊長柯宏宜調任苗栗縣警局刑警大隊大隊長

十九、南投縣警局刑警大隊大隊長徐名谷調任彰化縣警局刑警大隊大隊長

二十、保七總隊刑警大隊大隊長葉明鐘調任南投縣警局刑警大隊大隊長

二十一、宜蘭縣警局刑警大隊大隊長王嘉華調任雲林縣警局刑警大隊大隊長

二十二、澎湖縣警局刑警大隊大隊長陳培德調任嘉義縣警局刑警大隊大隊長

二十三、臺東縣警局刑警大隊大隊長黃維和調任屏東縣警局刑警大隊大隊長

二十四、本局偵三大隊隊長鄭偉豪陞任宜蘭縣警局刑警大隊大隊長

二十五、本局偵四大隊隊長林書楷陞任臺東縣警局刑警大隊大隊長

二十六、本局偵七大隊隊長呂松浩陞任澎湖縣警局刑警大隊大隊長

二十七、本局偵八大隊隊長翁士閔陞任保二總隊刑警大隊大隊長

二十八、本局偵一大隊隊長顏光燦陞任保七總隊刑警大隊大隊長

二十九、本局國際科隊長張瑋倫陞任鐵路警局刑警大隊大隊長

三十、本局偵二大隊隊長林佑裕陞任連江縣警局刑警隊隊長

三十一、警政署第五序列專員徐子哲調任本局局長室研究員

三十二、本局偵四大隊隊長林振瑞陞任本局研究員

三十三、本局司法科股長李雅惠陞任本局研究員

三十四、本局偵三大隊隊長黃文圳陞任本局研究員