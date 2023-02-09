義賣商品還有櫻桃鴨，及服飾店陳老闆（左）贊助的包子、披薩等冷凍食品。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣羅東創世基金會今（9日）、明2天，首次舉辦實體店面義賣活動，由知名店家無償提供場地，協助分院將民眾、廠商捐贈衣物順利銷售出去，已募得更多善款幫助植物人；院長劉佩晶表示，近年來受疫情、通膨夾擊因素，院方善款與物資捐助皆銳減，但植物人照護「沒有空窗期」，邀請在地企業鄉親支持相挺。

義賣商品琳瑯滿目。（吳佩蓉攝）

創世基金會都是透過社區服務員對外募集產品，以義賣方式募資，除舉辦一些大型活動，像是園遊會以外，平時就有與爆米花等廠商合作，義賣該店商品，每年都會固定接洽不同公司行號，推出大眾化商品；而義賣的衣服皆由廠商贊助，有些是剪標、微瑕疵等商品，都是特別從中挑選出來的優質衣物。

院長劉佩晶表示，平時該服飾店老闆會不定時的用線上直播方式幫院方義賣，這次無償借用空間實體展示商品，希望能募得更多善款；以往園遊會每次可募得的金額約1至2萬元，這兩天義賣目標希望可以清空所有物資，期盼藉由該服飾店的人氣，增加更多買氣，讓大家可購買喜歡商品，又可做愛心幫助植物人。

劉佩晶指出，目前羅東分院照顧24位植物人，到宅服務80多位，受近年來疫情、通膨夾擊因素，安養院善款與物資捐助皆銳減，但植物人照護「沒有空窗期」，邀請在地企業鄉親支持相挺；詳情可洽「創世基金會羅東分院」臉書專頁或愛心專線（03）9533468。

由廠商贊助全新衣物。（吳佩蓉攝）

還沒開張，立馬吸引附近民眾前往選購。（吳佩蓉攝）

知名網路店家陳老闆表示，經營服飾業5年多，生意漸漸穩定，希望自己有能力可以幫助更多人，遂時常會捐贈物資給一些公益團體；在一次偶然下知道創世基金會有些物資沒有管道可銷售，園遊會方式又有限，所以覺得自己有好的平台，有空就會幫院方做線上義賣，迄今已直播10餘次了，最近一次就募得2萬多元，覺得大家都很暖心。

此次實體店面義賣活動為2月9號和10號，上午10時30分至下午6時，在羅東鎮四育路101號，有知名品牌衣物、爆米花、餅乾等多樣商品，還有服飾店老闆加碼的冷凍食品和衣服，價格平均在100元至700元，凡消費就能獲得手工酒精瓶套，購滿500元還有抽獎券，有櫻桃鴨、豪華兒童車、時尚登機箱等大獎。