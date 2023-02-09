蔡政府最快4月普發現金6000元，近期網路上卻出現名為「政府發放6000元紓困金預先登錄」的詐騙網站，要求用戶登錄相關資料，連結更以Email方式寄到民眾手中，行政院發言人陳宗彥9日澄清，政府不會用簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，民眾可透過網址結尾是否為「gov.tw」辨別真假。

陳宗彥指出，日前有人收到Email通知稱政府已在發放6000元，但他要鄭重的說，行政院登錄系統還在同步建置中，尚未發出任何通知，也不會以信件方式告知民眾。他強調，目前系統還沒建置完成、也還沒開始作業，如果民眾有接到詐騙信件千萬不要打開或瀏覽，避免造成資料損失。

陳宗彥說，按照過往經驗，通常詐騙連結的IP位置都是境外，當前政院已同步請刑事局偵辦，並要求各部會遇到類似狀況時，都要即時和社會大眾說明、澄清，以便民眾釐清狀況，希望未來在振興相關計畫和措施出爐時，民眾別誤信來路不明的郵件。

由於特別條例最快可於下周五、17日進行朝野協商表決，外界關注特別預算和系統建置進度，他表示，系統建置、特別條例、特別預算團隊是同步進行，條例部分希望立院朝野黨團加速審議，同時各部會預算計畫將陸續定案，政院會就細節進行核編，待條例審議通過後，便會於下個行政院會拍板特別預算，系統也在同步建置中。