禽流感跨物種傳染哺乳類引發人類大流行擔憂

世界衛生組織（WHO）警告全球，在禽流感病毒株從鳥類跨傳哺乳類後，必須為可能的人類禽流感大流行做準備。

據《每日郵報》（Daily Mail）8日報導，H5N1病毒株已在水獺、水貂和狐狸身上出現，引發各方擔心，深怕這病毒向染感人類又邁進了一步。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8日在視訊簡報會中力促各國，要密切監視哺乳類間的傳染狀況。他指出，雖然目前相關病毒傳給人的風險仍低，但不能以為一直會這樣下去，大家必須對現狀有任何改變有所準備。

先前英國報導，在爆發規模最大的禽流感疫情後，發現有哺乳動物感染。此外，1月時也傳出西班牙西北部水貂爆發疫情。

事實上，先前已有人類感染H5N1的病例，但只是零星出現，並與患者密切接觸染病的禽類有關。儘管這種病毒不會輕易傳染人類，或其他哺乳類，但由於出現哺乳類感染的消息，引發專家擔憂，病原體可能出現突變，助使它排除席捲全球的最大障礙，較容易傳染給人。