斗六市公所逐一挨家挨戶對住戶及店家說明人行道計畫。（斗六市公所提供）

斗六市外環道目前占用情形嚴重。（斗六市公所提供）

斗六市外環道目前占用情形嚴重。（斗六市公所提供）

斗六市將有可散步的7公里人行道，斗六市外環道是最合適地點，目前已開始施工。（周麗蘭攝）

斗六市將有可散步的7公里人行道，斗六市外環道是最合適地點，目前已開始施工。（周麗蘭攝）

民眾散步運動需求愈來愈強，斗六市二月起整理修復外環道7公里長的帶狀人行道，因目前步道多被住戶、店家、攤販占用，斗六市公所挨家挨戶拜訪說明，絕大多數都願自行拆除，今年底修復竣工，人行道未來保持淨空，還給市民走路空間。

斗六市長林聖爵表示，外環道是城市的門面， 進步的城市一定有開闊的外環道與舒適的人行空間，但台灣能散步的人行道很少，外國媒體形容台灣是人行地獄，提醒來台觀光走路要小心，實在是一大汙名。

林聖爵表示，去年選前很多年輕人反應缺乏走路空間，他認為人行道那麼需要卻沒人敢做，都是怕得罪人，斗六市要進步一定得修復人行道，最合適的地點就是外環道，已開完4場說明會，本月就動工，年底完工。

斗六市外環道的人行道修復地點從公正派出所起逆時針方向，直到明德北路陸橋下為止，總長7公里，占外環道四分之三長度。

目前該路人行道被占用得很嚴重，大多被當成店家營業空間、還有啤酒攤、檳榔攤、曬衣架、住家花盆、停車位等，公所公用課長孫旺田表示，逐一挨家挨戶說明後，住戶都很支持，願意退出人行道空間，他也發了2盒名片，有需要就安排專人現場說明。

林聖爵說，經過誠懇溝通，大家都能理解人行道是公家土地，斗六市公所一定會完成人行道，未來不能再占用，若占用就強力取締。人行道沿途將種桂花，八月時斗六就有文旦香和桂花香。

孫旺田表示，為了走路安全，7公里長的人行道寬度是2.1公尺，不鋪設地磚，改用乾式紙模地坪，以免積水、不耐壓，完成後會很精緻。目前生長不良的路樹也會移除，保留樟樹和楓樹。

斗六市公所去年（2022年）一年內完成「從醫院到公園」人行道、膨鼠森林公園、金瓜鼠公園工程，獲市民極大好評，目前使用率很高。