網飛表示，全球約有1億人共享其串流平台上的帳號，透過新機制，會員可以輕易管理誰取用其帳戶、將個人資料轉移到新帳戶，然後仍可輕鬆地在他們的個人設備上觀看網飛或登入新電視。

該公司在官網中表示，過去的一年來，我們一直在拉丁美洲探索解決這個問題的各種不同方案，今天從加拿大、紐西蘭、葡萄牙和西班牙開始，我們已準備好在未來幾個月擴大推出這些措施。

網飛表示，大多數國家的標準或優質（premium）方案訂閱會員，可額外添加一個最多可加入兩個人的子帳戶，在加拿大每月需額外支付7.99加元，在紐西蘭每月需額外付費7.99紐元，在葡萄牙為3.99歐元，在西班牙為5.99歐元。

由於競爭日益激烈，去年上半年網飛面臨用戶流失的危機，迫使該公司不得不設法整頓「寄生帳號」，並推出附廣告的訂閱方案。

網飛高層在1月發布財報後表示，2022年是艱難的一年，好在到了年底情況好轉。

該公司2022年第四季營收年增1.9%，為78.5億美元，大致符合市場預期。每股盈餘為12美分，不及市場預估的55美分。惟新增用戶數達到766萬個，遠超出市場預估的458萬個。網飛預估今年第一季營收年增4%，相當於82億美元，略優於市場預期。