廣達1月合併營收為新台幣900.71億元，月減15.3%，年減10.6%。

仁寶1月營收新台幣627.23億元，較上月減少13.5%，較去年同期減少24.1%。

DIGITIMES研究中心分析師蕭聖倫預期，在歐美等成熟國家步入經濟衰退，品牌通路庫存未恢復正常水準下，2023年首季筆電出貨淡季季減幅度恐擴大至18％。

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