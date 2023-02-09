廣達1月合併營收為新台幣900.71億元，月減15.3%，年減10.6%。
仁寶1月營收新台幣627.23億元，較上月減少13.5%，較去年同期減少24.1%。
DIGITIMES研究中心分析師蕭聖倫預期，在歐美等成熟國家步入經濟衰退，品牌通路庫存未恢復正常水準下，2023年首季筆電出貨淡季季減幅度恐擴大至18％。
NB代工大廠廣達(2382)和仁寶(2324)分別公布元月營收，受到農曆年假營業天數減少影響，2家公司的元月營收月增和年增都呈2位數的衰退。
廣達1月合併營收為新台幣900.71億元，月減15.3%，年減10.6%。
仁寶1月營收新台幣627.23億元，較上月減少13.5%，較去年同期減少24.1%。
DIGITIMES研究中心分析師蕭聖倫預期，在歐美等成熟國家步入經濟衰退，品牌通路庫存未恢復正常水準下，2023年首季筆電出貨淡季季減幅度恐擴大至18％。
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