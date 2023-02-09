土耳其於6日發生強震，已超過萬人死亡悲劇，後續仍有災情傳出，花蓮縣長徐榛蔚表示，她捐出1個月的月薪，縣府也發起所屬機關學校所得1日捐活動，她感傷說，花蓮歷經0206、以及去年0918地震所帶來的傷痛，仍猶記在心，期盼凝聚社會善心力量，伸出援手，協助土耳其重建家園。

徐榛蔚捐出一個月薪資，與局處首長一同發起縣府各機關同仁捐一日薪資，給國際地震專款。（王志偉攝）

徐榛蔚今天下午率各局處首長說明捐款過程，她提到，台灣派出2組搜救隊馳援土耳其協助救災，向守護生命的救災人員致最高敬意。也指出，災後救援及家園重建的路很漫長，需要大家更多的關注與協助，因此獻綿薄之力，號召縣府同仁將一日薪轉換成愛心，也祈願土耳其人民平安，死者安息、傷者早日康復。

徐榛蔚表示，花蓮去年才發生0918強震，0206地震也剛滿5年，花蓮位處地震帶上，最了解地震災後的痛苦，也深刻感受災難帶來的驚恐，除了捐款，相信國際互助，我國家政府也會做出很多工作協助災區，同時呼籲各界響應捐款，共同伸出援手。

她說，現在國際特搜隊 紅十字會等民間組織都已到敘利亞，相信有很多專業團隊都會陸續進駐協助，也說樂意經驗分享0206紀錄救災實紀。

縣府人事處長曾淑芬表示，花蓮縣府一、二級機關及所屬學校，員工約6400人，昨天開始發出捐款意願給將機關，直到本月14日將會回收彙整，連同縣長1月捐款，捐給衛福部賑災專戶，專給土耳其地震專用。

縣府表示，縣長徐榛蔚0402台鐵太魯閣事故中也曾捐出1日薪資所得，月薪大約17萬元。