名模隋棠近日因遭樓下鄰居投訴一事，引來雙方各說各話，隋棠發出千字文否認後，鄰居也舉7點反擊，並表示將交由法院定奪。擁有11萬粉絲追蹤的網紅「拎杯是大叔啦！」昨(8日)表示他覺得兩方都有問題，一是鄰居不選擇戴耳塞保護自己，卻跑去嗆聲、吃藥得不償失；而隋棠稱3個孩子作息規律，從不熬夜嬉鬧，大叔說：「你光講這一句有小孩的爸媽就一定打你臉」。

「拎杯是大叔啦！」昨分享被太太問說在藝人跟鄰居的新聞中相信哪一方？雖未指名道姓，但應該就是指最近隋棠的新聞，大叔表示做裝潢多年，認為一個巴掌拍不響，首先大叔舉出，鄰居表示容易精神衰弱，卻不保護好自己戴耳塞，其次，另一方稱孩子7點起床、9點睡覺，他笑說當父母的應該都難相信，怎麼可能生的小孩都是天使，「一年365天從不違紀」，笑虧藝人的老公應該是軍隊裡的連長。

「拎杯是大叔啦！」發文。（圖／翻攝自拎杯是大叔啦！臉書）

接著大叔又說，藝人稱曾經請設計師直接面對鄰居的要求，「這一聽根本就是老娘沒有想要解決問題的，有什麼事情就讓設計師去擋箭就好了，這不就是那句，有什麼事，你跟我的律師談的裝潢版本嗎？」見此，網友紛紛朝聖回應：「笑死了啦，巨中肯！」、「如果真的有30cm，聲音還可以傳到樓下，那可能是小孩拿啞鈴砸地板了」，連主播蕭彤雯都轉發推說是近日看到最好笑的鄰居心得文，「本來已經決定不討論鄰居事件，但這篇真的讓我笑到歪腰」。

蕭彤雯轉發。（圖／翻攝自蕭彤雯臉書）

蕭彤雯進一步說，自己也是敏感容易被驚醒加上伴侶常打呼的女性，抽屜裡隨時都會準備10個以上的耳塞，最低不能少於4個，只要耳塞少於這個數字她就會焦慮，「耳塞真的是全世界最重要的東西了」，有網友說：「太有才了」，蕭彤雯回：「人家是專業發言哈哈哈！以裝潢師的身分來剖析這件事」，並回應網友：「這真是一個集體療癒的過程」。

隋棠日前才開心宣布搬到新家，未料近日卻傳出被樓下鄰居抗議孩子嬉鬧聲音擾人，反應後反被說「那你們早點起床」，引來大批網友到隋棠臉書留言，當晚隋棠發千字文澄清無此事，並透露鄰居是過於敏感的體質，鄰居隔天再度透過媒體反擊，拋出隋棠7項罪狀，隋棠則無奈回應交給司法處理，不想再刺激對方。