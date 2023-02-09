中央疫情指揮中心放寬入境防疫措施，7日起取消外籍旅客入境須有2天內快篩陰性規範，加上2023台灣燈會5日登場，交通部觀光局先後邀奧地利、香港的旅遊業者及媒體來台踩線，在台北市賞花燈後遊南投縣日月潭，品嚐日月潭紅茶、騎乘自行車飽覽湖光山色並賞櫻，爭取外籍客來台旅遊。

奧地利踩線團難忘日月潭風光，覺得日月潭紅茶的風味特殊，對紅茶產業有濃厚興趣。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

鄰近的日本、泰國去年起疫後解封，外籍觀光客一路成長，有鑑於此中央疫情指揮中心放寬入境防疫措施，交通部觀光局為了迎接國際觀光客，除了至16個國家辦理20場觀光行銷活動，也先後邀請奧地利、香港等國的旅遊業者及媒體來台踩線，期盼觀光業下半年能恢復至疫情前水準。

日月潭周邊的櫻花已盛開，讓香港遊客讚不絕口。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭風景區管理處表示，帶領奧地利、香港踩線團走訪大日月潭周邊景點，不僅騎乘自行車暢遊日月潭自行車道，參訪信義鄉梅子夢工廠、丹大布農部落感受原鄉熱情，並前往溪頭體驗音療等森林療癒課程，再到溪頭福華度假飯店體驗日月潭觀光圈「風土南投」餐桌，從餐桌、伴手禮、旅行中體現南投專屬風味。

國際觀光客到溪頭體驗音療，再體驗日月潭觀光圈「風土南投」餐桌。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

奧地利踩線團指出，他們來台進行7日遊程，日月潭的秀麗風光確實令人心曠神怡，不管騎自行車、散步都很愜意，而參訪日月老茶廠時品嚐日月潭紅茶，覺得日月潭紅茶的風味很特殊，即使不加奶也很好喝，有別於印度帶有苦澀的紅茶，所以對日月潭紅茶產地抱持濃厚興趣。

香港踩線團員說，疫情前台灣一直是香港的旅遊勝地，這次來台灣5日遊，日月潭依舊亮麗動人，而且日月潭周邊的櫻花已盛開，花況超過5成，真的很漂亮。

日月潭風管處表示，日月潭四季有不同風情，春季賞「櫻」、夏季賞「螢」、秋季賞「音樂花火」、冬季賞「落羽松」等，疫情前每年有700萬人遊日月潭，其中3成是外籍旅客、約200萬人，特賜特地安排外籍踩線團遊日月潭，盼為2023台灣觀光業開啟新篇章並全力衝刺。