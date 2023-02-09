KINGSHIP「城市沖煮賽」比賽自2月初開始，橫跨三周、三縣市、五家知名咖啡店，每場賽區計48名選手，透過專業評審群進行評判淘汰。 （馮惠宜攝）

繼2022年首次舉辦KINGSHIP「城市手沖賽」獲得廣大迴響後，為推廣台灣咖啡，並形塑台灣各城市不同的咖啡文化，由朝森國際、水保局南投分局、台中市經發局共同主辦的KINGSHIP「城市沖煮賽」近日已緊鑼密鼓開戰，240名來自全國各地沖煮達人與手沖玩家共襄盛舉，盼透過切磋交流共同提升台灣的咖啡沖煮文化。

有別於國際賽事的深度舞台，KINGSHIP「城市沖煮賽」秉持的精神即是「讓人們更享受沖煮出一杯質感咖啡的過程」，因而不但有知名咖啡玩家參與，更有素人或大專生報名挑戰。

而今年的比賽自2月初開始，橫跨三周、三縣市、五家知名咖啡店，分別是2月2在台中Mojocoffee、2月7日在南投蠻荒咖啡、2月9日在台中Ritrovare coffee尋品旬品咖啡、2月14在台中coffee stopover black、2月16日在嘉義阿里山鄒築園，一連五場次，每場賽區計48名選手，透過專業評審群進行評判淘汰，各賽區將選拔出8名菁英，最後晉級參加3月25日到26日於台中市民廣場熱烈展開的最終決戰，爭奪冠軍殊榮！

今年賽會獲得水保局南投分局及台中市經發展局的大力支持，期望藉由此賽事也推廣台灣在地精品咖啡，因而本屆賽事新加入進口豆與台灣豆配比的沖煮規則。

進口豆由「源溯咖啡」嚴選小農精選咖啡豆作為賽事用豆，台灣豆則由5間賽區咖啡店家與咖啡莊園媒合搭配，分別為嘉義縣阿里山產區的他扶芽咖啡莊園、雅慕伊咖啡莊園、青葉咖啡莊園、卓武山咖啡農場與雲林縣古坑產區的青山坪咖啡農場嚴選咖啡豆作為區域賽豆，希望透過賽事交流切磋，讓更多人體會到咖啡沖煮的技術與質感的同時，也從中認識台灣精品咖啡的魅力。