土耳其、敘利亞邊界6日發生規模7.8強震，造成逾萬人死亡，在大地震發生前，有民眾在土耳其拍到鳥群焦躁不安盤旋、鳴叫的景象，對此急重症醫師黃軒指出，曾有研究發現，地震發生前都有大氣電離現象，動物能感知到變化，從觀察記錄來看，動物最早在23天前就開始撤離，地震當天已找不到動物活動的紀錄。

重症醫學專科醫師黃軒今天分享英國過去的地震相關研究，倫敦南岸大學曾在秘魯安第斯山脈的亞納查加國家公園，使用動感觸發相機鏡頭，觀察地震發生前動物的行為變化。發現早在地震發生前，動物就開始撤離，地震發生前23天，相機捕捉到動物數量開始減少，地震前8天減少速度加快，在地震前6天到地震當天，附近動物已經幾乎已全數撤離，找不到動物活動的記錄。

為什麼動物會先知道地震要來？黃軒表示，是牠們感知到地表電荷改變，地震發生前岩石深處必然會產生強大的壓力，使岩石中的氧原子釋放電子，產生「帶正電荷的空隙」，形成高強度電流，從地殼快速傳遞到地表，導致地表上空的空氣分子出現大氣電離現象。

黃軒說，科學家注意到全球的地震爆發前都會發生大氣電離現象，而某些動物能感受到超低頻電磁波信號的變化，所以提早開始逃難，且動物感官比人類敏感，例如貓的耳朵能聽到最高振動頻率60000Hz，比人類的20000Hz高出許多，狗狗也是，所以動物能感覺到地震前的微小震動，改變行為舉止。

不過黃軒表示，目前尚未有精準的科學依據，能把動物當作地震預警，但或許可以多留意動物的行為改變，做為預警地震發生的參考。