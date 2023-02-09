劉宸希（左）跟媽媽在法國旅行。（三立提供）

劉宸希目前還在法國。（三立提供）

劉宸希（左）趁年假享受假期。（三立提供）

三立主播劉宸希趁年假到法國旅遊，不料竟在巴黎當地8日上午，意外遇上法國全國大罷工，她在有200萬人同時上街的罷工現場，化身為一日法國特派記者，同行的媽媽則充當她的攝影師。

劉宸希和媽媽一早就到現場，發現很多外媒都在，「我用還可以的法文，向受訪的法國人表明來意後，就用英文和民眾做訪問」，「其實現場法國民眾知道我來自台灣，很好奇也覺得意外，但又特別友善，還會主動協助我，尋找可以用英文溝通願意受訪的民眾，但最厲害的是我媽媽，因為畫面傳回公司之後，同事說攝影很穩，影像構圖很有新聞感，我媽也很開心，和我一起完成獨家新聞」。

人生第一次在旅遊時遇到新聞現場，成了這次法國行最特別的一段過程，劉宸希將影片上傳自己的FB和IG，粉絲留言「主播好專業給大家第一手報導」、「宸希主播英文說得好好聽」、「宸希主播的墨鏡好搶戲」，劉宸希趕緊解釋，「出國旅遊戴了變色鏡片，我也是後來看了影片才發現，當天巴黎有陽光，但還是很冷」，粉絲從劉宸希的旅遊照片中，意外發現，劉宸希穿著10年前購買的大衣出國真的很念舊，「我很愛惜每個有紀念價值的物品，那是大學交換學生在巴黎買的外套，我一直好好保存著」。

劉宸希這次造訪凡爾賽宮、巴黎鐵塔，看了很多藝術大師的作品，「我念書時就很愛旅遊充電，現在已經電力充沛，活血滿格要回來播新聞了」，歸國在即的她，遇上法國大罷工的敏感時刻，劉宸希希望回程的航班，可以順利起飛。