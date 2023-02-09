陽明交大推行國際化策略已久，長期推動校內學生接軌國際，並招攬優秀境外生來台交流，經由增加國際移動力，拓展師生學術視野及量能。去年下半學年度，首度誕生2位雙聯博士，分別是赴比利時魯汶大學就讀的吳維旻，以及從印度理工學院（IITD）來台就讀的Akhil K Ramesh。

陽明交大電子所博士吳維旻於去年通過口試，獲得陽明交大-比利時魯汶大學雙聯學位，6日正式獲得由兩校校長簽署之畢業證書。(陽明交大提供)

去年10月21日，陽明交大電子研究所博士生吳維旻通過比利時魯汶大學博士口試，成功拿到博士學位，今年1月正式拿到從魯汶大學寄送之畢業證書，本月6日由陽明交大校長林奇宏親簽後，正式成為陽明交大首位獲得魯汶雙聯博士學位的學生。

回顧求學歷程，吳維旻在2016年進入陽明交大電子博士班就讀，成為柯明道教授實驗室的學生，主要研究靜電防護（ESD）相關領域。

吳維旻表示，當初入學時便有出國交流的打算，於是和教授討論，得知學校有與比利時魯汶大學簽署雙聯學位，同時教授也有畢業的學生在當地研究機構IMEC(比利時微電子研究中心，Interuniversity Microelectronics Centre)工作，再加上申請上教育部獎學金，便決定遠赴比利時攻讀雙聯博士。

提及準備期間以及獨自在國外讀書的甘苦談，吳維旻說，於雙邊學制的不同，必須同時準備陽明交大資格考、研究內容以及申請魯汶大學的托福考試，「有辛苦的地方，但都撐過去了！」能夠獲得學位，他認為非常值得。

Akhil K Ramesh為陽明交大與印度理工學院德里分校雙聯學位計畫第一批抵台之博士生。他於2019年9月進入材料所攻讀學位。去年10月也順利畢業，成為第一位取得雙聯學位的博士。

Akhil K Ramesh研究領域以自旋電子學為主，是一種前瞻的半導體技術，赴台前便知道台灣的半導體產業相當蓬勃，蒐集完相關資訊後，對陽明交大材料系曾院介教授的研究領域很有興趣，便決定申請陽明交大雙聯學位。來台之後，也因緣際會一同參與產學計畫，並與工研院共同發表論文。

然而，取得博士學位的背後，其實有一段小插曲。Akhil K Ramesh當時新婚，便與妻子因疫情相隔兩地，又非常焦慮無法順利發表研究，因此陷入低潮。他表示，曾院介教授是他的貴人，不只給他研究上的協助，也給予心理很大的支持。

Akhil K Ramesh說，原本打算取得雙聯學位後留台工作，但因為太太已在新加坡覓得博士後研究職位，經溝通後認為現階段應以家庭為優先考量，所以藍安旭最後也在南洋理工大學尋得博士後研究員一職，未來還是非常希望能夠回到熟悉的台灣。