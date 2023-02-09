《黑暗榮耀》第2部正式前導預告。

宋慧喬主演Netflix復仇劇《黑暗榮耀》第1部上線至今1個多月，便在全球累積近2億的觀看時數，連續5週進入Netflix全球Top 10非英語影集排行榜，第2部將於下月10日上線。角色海報與正式前導預告今（9日）公開，共8款宋慧喬與受害者李到晛、廉惠蘭、鄭星一以及加害者林知衍、朴成焄、金赫拉、車珠英、金建右等人的合照角色海報，從宋慧喬對每位演員表情微妙的不同處當中帶出與每個人的不同關係，從宋慧喬的一顰一笑裡即可深刻感受到她的精湛演技。

前導預告中，可見到從學生時期至今不斷霸凌他人的朴涎鎭（林知衍飾）大言不殘地對為了向霸凌者復仇而賭上整個人生的文同珢（宋慧喬飾）說「我一點都沒錯」，讓宋慧喬聽到後露出神秘微笑，而要幫助宋慧喬復仇的李到晛也烙下狠話「我會讓你見識我身處的地獄」，再加上演員群各種崩潰、瘋狂、負傷、氣憤的樣貌，以及宋慧喬在影片最後以依舊冷淡的語氣說「歡迎妳，涎鎭」，讓人更加好奇劇情究竟會有怎樣的神展開、宋慧喬能否復仇成功，讓影迷們更加期待第2部上線。

該劇也引起了相當多的話題，劇中宋慧喬看似在對林知衍說話，或是其在寫信、自言自語地說著話時都會提到「涎鎭」，成為2023年初韓國最夯的迷因，這種不是以特定的名詞或動詞，而是以並非主角的校園霸凌者人名成爲「迷因」的狀況實屬罕見，讓韓國人也熱愛模仿同珢的語氣，把「涎鎭」當作是對話的主角一樣，每一段話裡都會提到「涎鎭」。此外，由於影集中宋慧喬為了認識林知衍的老公鄭星一以利復仇而去學圍棋，也意外在韓國掀起學圍棋的熱潮，韓國購物網站Gmarket表示，圍棋的相關產品銷售量比去年同期增加了134％，相關的圖書銷售量與前一年相比增加了67％，國際象棋和象棋等棋類遊戲的整體銷售量也提高至74％，連棋院也表示最近想來學圍棋的人數明顯增加。

不僅如此，劇裡傳遞的重要社會訊息更是繼《D.P：逃兵追緝令》、《殭屍校園》之後，又一作品以深入帶出僅靠現有公權力和制度無法解決的問題，再次在韓國引起大眾對於服兵役、校園霸凌等容易被掩蓋的事情之重視，讓民眾開始深思出現大量受害者的錯誤組織文化，對此漠視袖手旁觀的社會體系該有怎樣的改善。《黑暗榮耀》第2部將於3月10日（五）在Netflix全球獨家上線。

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