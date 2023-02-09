美國官員證實已與日本、荷蘭達成協議，聯手限制晶片製造設備輸往中國，預計日本很快會公布新的出口法規，以防止半導體技術被轉用至軍事用途。日經中文網則以「半導體正在破壞世界秩序」為題撰文指出，日本跟進美國採取對中國半導體設備出口管制，將導致日本企業失去此前一直依賴的巨大中國市場。更有日本廠商無奈表示，他們如同受困捕鼠器，一旦加入制裁就無法擺脫相關衝擊。

報導指出，日本產品33％的海外銷售來自中國市場，對中國依賴程度很大。日本一家材料企業的經營者無奈表示：「這是一旦進去就無法擺脫出來的捕鼠器」，強調對美國政府產生不信任感，該業者更透露，美國總統拜登直到簽署法案的當天，才明確規定了投資管制條件，日本企業只能被迫縮小中國業務。

報導提到，半導體產業正在破壞自由貿易和市場原理，世界強國過去曾簽訂關稅暨貿易總協定（GATT）作為國際貿易的規範，但當時呼籲世界各國進行國際合作的美國，如今卻已違背了初衷，向貿易保護主義傾斜。

集微網則報導，日本半導體業正面臨危機，日本半導體製造設備協會（SEAJ）數據顯示，其銷售額在2022年9月創下歷史新高3809.29億日元後，從10月開始連續下滑，2022年12月跌至3065.96億日元，月減8.6%。報導分析指出，在日本政府參與對中國半導體設備出口限制後，該行業銷售下滑幅度恐進一步加深。