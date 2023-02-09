穩懋今天舉行線上法說會，由總經理陳國樺親自主持，陳國樺表示，面對新的一年，雖然短期仍面臨經濟疲弱及庫存調整的壓力，不過在全球疫情緩和陸續解封、經濟重啟及通貨膨脹逐漸獲得控制之下，供給與需求可望逐漸回歸正軌，由於5G手機PA數量較4G手機增加許多，隨著5G手機滲透率進一步提高，今年滲透率可望達55%，並帶動5G基礎建設的需求；Wi-Fi規格隨著Router及手機的逐漸導入，Wi-Fi 6E可望漸漸普及，Wi-Fi 7的開發亦可望正式展開，至於衍生自3D感測過去幾年的經驗及基礎，汽車上的應用無論是車室內感測或車外的ADAS系統，都有客戶積極耕耘中，以及運到穩懋既有無線通訊技術的V2X及OTA等，無論在傳統油車到電動車，相關運用都將離我們愈來越近，我們樂觀看待未來幾年化合物半導體的長期發展。

穩懋2022年合併營收為183.3億元，年減30%，營業毛利為47.2億元，年減52%，合併毛利率為25.8%，年減11.5個百分點，營業淨利為14.82億元，年減77%，營業淨利率為8.1%，年減16.4個百分點，稅後盈餘為13.98億元，年減73%，每股盈餘為4.21元。

儘管第1季為傳統淡季，且客戶持續庫存調整，穩懋預估，2023年第1季合併營收將較上季下滑high-twenties(26%到29%)百分比，單季毛利率預計約落在low-teens(11%到13%)區間水準，不過陳國樺表示，第1季淡季是全年營收谷底，第2季會逐季往上，至於往上幅度要看全球經濟恢復狀況。

陳國樺也在今天法說會展現穩懋新技術成果，陳國樺表示，穩懋以協助客戶強化產品競爭力角度切入，搭配既有的產品提供客戶濾波器(Filter)代工服務，目前已進入稍具規模的量產，以服務大陸客戶為主，希望能強化客戶從PA到模塊的競爭力，並提高與客戶之間的黏著度。

針對市場關心大陸同業競爭影響？陳國樺表示，中美貿易戰讓大陸同業開始建立自己供應鏈，但PA有很多特性，包括：線性度、效率、磊晶好壞、生產線製程優良及品質要求等，大陸同業以低價格的IoT及非常低階4G手機居多，在中高階市場我們還是領先，與大陸競爭者有一段距離，但我們不會吊以輕心，會持續努力保持距離。

目前穩懋月產能約43000片，穩懋2022年折舊費用為41.64億元，資本支出約71.24億元，穩懋預估，今年折舊費用將較去年增加個位數百分比，資本支出約在40億元左右，主要用於無塵室維護及設備汰換，以及今年完工的南科高雄路竹廠第1棟建築物收尾費用，至於路竹廠無塵室建置將視客戶需求及產業狀況再規劃。