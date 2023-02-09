在三大事業體表現，母公司台灣葡萄王持續暢旺，無畏過年工作天數減少，營收逆增達雙位數17.33%年成長。其中自有品牌表現亮眼，受惠大型量販通路保健商品檔期行銷活動，帶動實體通路業績25%成長。

子公司葡眾，由於農曆年前產品存貨需求已反映於2022年12月，加上春節長假干擾，營收雖年減7.71%但仍優於預期。隨著3月開始的衝聘期，加上年度規劃新產品將陸續上市，後續業績有望持續增長再創新高。

上海葡萄王1月份受限農曆新年春節假期，已完成生產訂單無法安排發貨，業績年減9.18%，但月增15.35%，成長動能明確。開工後已陸續安排出貨，對於1、2月營收合併計算有信心優於同期。上海葡萄王表示，隨著中國大陸市場復甦，後疫情時代保健營養食品需求高，市場整體訂單能見度佳，對比去年同期全面實施封控管制基期偏低條件，第一季YOY上看雙位數成長樂觀正向。

隨著全球疫情進入尾聲，後疫情時代來臨，民眾自主健康意識風氣興起加上電商便利，保健食品需求層次大幅提升，取得通路更多元。依據經濟部工業生產統計，2021年國內保健營養品市場規模來到1,596億元，約成長5.6%。看準市場需求，葡萄王將延續多元化與多角化經營策略，有信心推升營收攀升至另一個巔峰。