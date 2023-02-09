統振表示，1月營收月增17.68%，主要係受惠於農曆新年的年終獎金以及紅包行情，催升外籍移工匯款返家的需求明顯增加，帶動公司旗下「金融科技」之QuickPay在1月份的匯款筆數衝高、年成長達51%，連續創下歷史單月新高的水準，不僅凸顯金融科技事業規模隨著QuickPay APP有效註冊會員數的穩定成長而日漸擴大，亦中和流通與通訊事業體之業績因10天新年連假月減的情形。

勞動部最新統計，截至去年底，國內外籍產業與社福移工人數達72.8萬人，月增0.4%、年增8.7%，可見在台外籍移工人數持續攀高的趨勢明確，一方面將有助於統振QuickPay APP有效註冊會員數從目前累計超過20萬人進一步拉升，隨著會員數持續墊高，將帶動公司今年金融科技事業體的業績表現更上層樓；另一方面，通訊事業中的外籍移工預付卡，也有望隨著來台人數增加，創造銷售量重回2019年疫情前的過往水準。

展望2023年，統振維持審慎樂觀看法。統振持續看好外籍移工市場成長，有望堆疊金融科技與通訊事業規模放大，此外，為擴大移工族群服務範圍，QuickPay預計在今年第一季遞件申請泰國移工匯款服務，不但提升移工匯款族群涵蓋率達到100%，屆時也將帶來另一波的成長動能。同時持續積極憑藉QuickPay APP整合四國語言的操作介面、友善客服，以及金融保障措施，確保使用者方便、安全、快速及全年無休的機制等競爭力，戮力於外籍移工生活圈為核心之相關服務範疇，期待挹注統振未來更廣泛的營運風貌及成長力道，創造公司於移工市場占有率提升；不僅如此，觀察台灣政府已逐漸放寬國境、祭出刺激內需消費政策等，有機會推進終端消費者需求提振，為統振流通事業體迎來一波通路回補庫存之力道，兩大事業體齊步成長，並對整體營運帶來正面的挹注。