乾杯公布2023年1月自結合併營收4.88億元，較去年12月3.86億元成長達26.22％、較去年同期3.32億元成長達47％，其中台灣營收3.25億元，月增7.85％、年增達64.75％，中國大陸營收1.63億元，月增達90.79％、年增達21.07％，全數改寫歷史新高。

乾杯表示，1月台灣市場受惠長達10天的春節連假，雖與去年落在2月比較基期不同，但與去年春節同期業績相比，既有門市業績便成長逾3成，配合年增8家門市的展店效益挹注下，帶動整體春節業績大幅成長逾7成。

中國大陸自去年12月底鬆綁防疫措施，民眾在歷經觀望期後1月喜迎報復性消費，企業尾牙、商務包場等大規模聚會需求強勁，配合邊境解封帶動春節假期的觀光出遊、聚餐人潮商機，使1月營收強勁反彈恢復疫前水準。

而隨著疫情常態化發展，1月企業恢復舉辦實體尾牙、民眾訪親拜年等各式活動均帶動送禮需求增溫，乾杯集團零售事業今年推出的9款年菜禮盒不僅多款完銷，並接獲多家科技大廠福委會訂單，合計熱銷逾2千組、較去年翻倍成長，助攻營收成長動能。

此外，乾杯旗下ROBBINS ISLAND澳洲和牛專賣店「KANPAI CLASSIC」，1月21日進軍全台百貨店王台中新光三越，在商場強大集客力帶動下，開幕11天即繳出逼近400萬佳績，為集團再添強力新兵，年底前集團將再新展至少4家新店。

展望後市，隨著西洋情人節到來，乾杯旗下品牌情人節晚間餐期平均訂位已達7成滿，其中「和牛47」早已成為情人過節的指標餐廳，晚間餐期已全滿、午間達9成滿。由於月底還有228四天連假加持，有望延續1月營運熱度。