藍綠兩黨開始備戰2024總統立委大選，民進黨高層今日透露，目前估計初選時程會在3月展開，希望在5月底、6月就能確定人選，黨中央必須把初選公平、公正做好，下半年就是負責輔選任務。

民進黨高層表示，中間有一些必要程序，包括提出初選期程、提名小組、參選資格，常會或者執會通過需要1個半月、6周左右，推算3月啟動，最快也是4月中旬至5月，還牽涉到部分選區需要初選民調，5月底到6月立委能夠提名，時間上已經相當緊湊。

民進黨高層說，總統和立委提名不會切開來處理，盡量按照民進黨的慣例來處理，會與黨內各派系溝通，但不一定每個人都滿意，會盡量讓黨的組織在面對選舉時，尋求各派系在各方面合作、團結，是重要工作之一。

至於被問到中正萬華區的立委，民進黨是否還會禮讓；民進黨高層表示，基本上民進黨已經有很多制度是成熟的，會在現有制度去處理這件事情。

民進黨高層指出，有些特殊選區、艱困選區，這個部分黨都有不同角色在裡面，初選就是大家來登記，有協調期，進入民調初選，這已經行之有年了，艱困選區就是前次選舉得票率在42.5％以下，由黨來徵召，絕對不是黨主席、祕書長一人指定，而是相關工作小組，把各派系聲音放進來。