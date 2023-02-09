警方發現其中一個「犯罪工具」相當顯目，竟是一個男性陰莖造型的毒品吸食器，28歲王姓女嫌犯稱這個吸起來特別有FU，讓現場員警都不禁臉紅心跳。（翻攝畫面）

台中市刑大日前在北區某商旅查獲數人在屋內涉嫌包裝、製造毒品咖啡包，警方衝入房內時當場起獲2千多包毒品咖啡包、半成品706包，其中一個「犯罪工具」相當顯目，竟是一個男性陰莖造型的毒品吸食器，28歲王姓女嫌稱這個吸起來特別有FU，讓現場員警不禁都臉紅心跳。

警方表示，當時在該商旅705號房查獲2212包(毛重5062公克)毒品咖啡包、半成品706包(1482克)、安非他命4包(毛重8.6公克)、毒品包裝袋11840張、封口機1台、點鈔機1台及手機9支等贓證物。接著又在商旅2樓209號房查獲43歲黃男(通緝)、28歲鄭男(通緝)及25歲黃男等3人。

警方發現其中一個「犯罪工具」相當顯目，竟是一個男性陰莖造型的毒品吸食器，28歲王姓女嫌犯稱這個吸起來特別有FU，讓現場員警都不禁臉紅心跳。（翻攝照片）

鄭及黃男等2人見警敲門時，因心虛由廁所窗戶脫逃跳至一樓，被埋伏員警逮捕，現場查扣海洛因8包(毛重4.3公克)、安非他命50包(毛重18.5公克)、大麻花2包(毛重0.6公克)、大麻種籽4顆及手機1支等贓證物。

本案偵辦過程中，在710號房內所查獲4支安非他命吸食器，其中一支狀似「男性生殖器」造型吸食器，警方和嫌犯詢問，犯嫌稱以有造型的吸食器施用毒品較有fu，令現場警員啼笑皆非。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！