雲林縣議會議長沈宗隆日前指新北市長侯友宜在南部沒有票，引發議論，新北市長侯友宜今公開行程僅有到高雄佛光山弔唁星雲法師，不過他剛在臉書貼文，上午先到雲林訪視新北營養午餐契作廠商，被解讀是到雲林修補關係；新北市府發言人張愛晶表示，開學在即，新北營養午餐產銷履歷與有機蔬菜又以雲林為大宗，市長才會特地前往，希望孩子能吃得安心，家長也能放心，並無外界的政治動作。

以下為侯友宜臉書全文：

「守護孩子的健康，就從每一口食物開始，營養和成長不能等，我們只想給孩子最好的！」

下週一就是開學日，對於孩子們將回到校園，展開新學期的生活，想必每位家長最掛心的，除了孩子在學校的學習、交友狀況，更是孩子們有沒有吃得飽、吃得健康，而學校的營養午餐，正是孩子們在學校裡最重要的一餐。

新北市中小學及幼兒園等學童總計約34萬人，全面實施4＋1安心蔬菜計畫，每周供應學校1天有機蔬菜，其餘4天食用產銷履歷蔬菜。在每週供應75噸有機以及產銷履歷的蔬菜中，又以雲林為最主要產地，佔比約77％。

今天上午，我特別來到雲林縣嘉凱農業科技股份有限公司，了解契作情形，以及蔬菜供應的流程，確保安全及品質，同時也感謝所有農友們的辛勞，並了解在營養午餐價錢調整的狀況下，有沒有符合農友的成本，千萬不能讓最辛苦的農友收益打了折扣。

蔬菜從產地到學校的過程，由新北果菜公司作為蔬菜調配平台，農友收成後，供應單位集中送至截切場，截切完畢後供應團膳業者。非常感謝農友、業者的配合，用心栽種，仔細運送，提供最好的食材，使得後面的裁切、蒸煮都能夠依程序做到完善，準備最好、最安全的食物的給孩子們。

孩子的營養和健康，新北市以最高標準把關，「食」材在哪裡、「安」全就到哪裡！