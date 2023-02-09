台北捷運將研擬早晚鳥票，估可提供民眾票價4折優惠，吸引員工改搭捷運通勤，並與企業溝通讓員工彈性上下班分流。國民黨台北市議員李彥秀提醒，目前已經有很優惠的公共運輸1280月票，早鳥票不具競爭優勢，且要跟企業協調上班時段更是難上加難。

李彥秀認為，北捷早晚鳥票「效果恐有限」，最根本的原因是，目前已經有超優惠的公共運輸1280月票，幾乎使用公共運輸的上班族都會購買月票，四折早鳥票完全不具競爭優勢；況且，要協調眾多企業調整上班時段，更是難上加難。

李彥秀肯定台北市長蔣萬安對於解決內科交通問題的誠意，上任後不但親自視察內科交通問題，也研擬具體政策，但「市府不是急診室」、「市政沒有特效藥」，每天作一點、每月作一分，內湖交通問題一定能獲得改善。

李彥秀提醒，短期而言，即使增加人力後，內湖的交通警察員額僅有42人，14個交通分隊中排名第8，如果內湖交通問題北市最嚴重，沒理由交警員額排第2，更何況是第8，資源就應該投注在最嚴重最需要的地方。

李彥秀說，內湖都市計畫容納人口數為30.8萬人，目前內湖人口數已達27.3萬人，再加上大內湖科技園區超過21萬通勤人口，遠超出內湖可容納人口數量。長期而言，鼓勵企業前往北士科園區分流通勤人口，不但能減少內湖地區負擔，對台北均衡發展也是有利的方向。

李彥秀提醒北市府，專業、持恆、傾聽，才是真正解決內湖交通問題的法門。