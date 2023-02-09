為了鼓勵女性爭取更多參與科學相關工作的權利，聯合國在2015年宣布每年的2月11日為「國際女性科學日」，國立中山大學與中鋼集團教育基金會合作，在2/7~2/10連續4天舉辦「女性科學家實驗室線上參訪」活動，透過鏡頭探究半導體、光纖量子光學、生醫快篩、液晶光電、通訊科技等16實驗室，期能鼓勵與培育更多女學生投入STEM（科學Science、技術Technology、工程Engineering及數學Mathematics四類學科的簡稱）領域，用科技知識與行動改變世界，吸引全國逾百名高中生報名參與。

海下所副教授周佑誠（右二）解說中山大學研發水下載人載具過程。(國立中山大學提供)

「女性比男性更少進入數學和物理科學領域相關的職業，原因在於女性信心不足。」國科會「典範學習—體驗萌芽—展翅起飛：女科技人才培育計畫」主持人、中山大學物理學系特聘教授兼副校長蔡秀芬指出，2022年全球知名學術網站Research.com首次增設「全球頂尖女性科學家」排行榜，以論文引用指數（H-index）排名，列出全球前1000名頂尖女科學家。其中美國623人上榜人數最多，其次為英國96人；亞洲國家中，中國（含香港）13人入榜最多，新加坡2人，日本1人，台灣則掛零。根據國科會資料顯示，若以性別來看，2020年全國整體研發人力，包括企業、政府、高等教育與私人非營利部門的研究人員、技術人員及支援人員，男性共25萬6789人，女性僅9萬4068人；若單以研究人員人數來看，男性有15萬7299人，女性只有4萬6672人，男性人數約為女性的3倍。

蔡秀芬副校長表示，女學生是未來的「科技女力」，就像正在萌芽的科學種子，尤其在中學關鍵時期，女學生對科學學習的性別刻板印象，會影響她們日後的成就表現。根據研究顯示，若父母或教師在此階段不鼓勵女孩學習數學，甚至灌輸她們「女孩數學能力本來就差」，或「數學好的女孩沒有吸引力」等觀念，可能就會降低女學生學習數學的動機與時間投入，導致她們獲得較低的成績。本次以網路直播方式，線上帶領女高中生一探物理、化學、通訊、材光、光電、海科及海資等系所實驗室內容，學生不用出門也能了解實驗室奧秘，藉此激發她們對於科技領域的興趣與熱忱。

「女性科學家實驗室參訪」活動由各個實驗室的女同學來分享，讓參加者知道女性在理工科系也能發揮所長。(國立中山大學提供)

中鋼集團教育基金會表示，從108年起就與中山大學合作「女性科學家實驗室參訪」活動，邀請女性高中學生前往中山大學參觀實體實驗室，了解實驗室面貌、未來發展、工作方向等，並由各個實驗室的女同學來分享，讓參加者知道女性在理工科系也能發揮所長。此外，基金會另提供額外保障名額，給予偏鄉的學生參與的機會，同時也會邀請公司內女工程師前往校園分享自身經歷作為同學的榜樣。

中山大學從108年起就與中鋼集團教育基金合作「女性科學家實驗室參訪」活動(國立中山大學提供)

中山大學線上參訪16實驗室包括：物理系教授張鼎張「半導體奈米元件及薄膜電晶體平面顯示器實驗室」、助理教授陳易馨「光纖量子光學實驗室」、化學系教授謝建台「毒藥物暨生醫快篩科技研究中心」、光電系教授林宗賢「液晶光電元件實驗室」、材光系教授郭紹偉「功能性高分子及超分子材料研究中心」、化學系教授林柏樵「化學生物學實驗室」、海科系教授陳孟仙「動物性浮游及魚類生物學實驗室」、海資系教授廖志中「海洋化學生物學實驗室」、電機系教授王朝欽與海下所副教授周佑誠「水下載具研發中心」、海科系副教授黃蔚人「近岸無機碳動力學實驗室」、化學系教授曾韋龍「貴重暨共用儀器中心／奈米科技研發中心」、光電系教授邱逸仁「光電調變實驗室」、通訊所教授溫朝凱「通訊技術實驗室」、化學系教授梁蘭昌「勻相催化實驗室」、光電系教授洪勇智「積體光電元件實驗室」及海科系教授劉莉蓮「海洋動物生理實驗室」。