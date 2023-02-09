八貫2022年第四季營收7.1億元、營業淨利1.8億元、稅後淨利1.4億元，營收獲利皆創下歷史新高，係受惠醫療床庫存回補、航太業明顯復甦與新產品防彈背心外罩訂單挹注，帶動公司醫療與航太救生與軍工等產品比重明顯拉高，在營收規模與高毛利產品比重成長下，推升2022年營收獲利逐季成長，繳出全年營收25.9億元、營業淨利5.5億元、稅後淨利5億元，年增率分別為25.2%、74.8%與87.6&，每股稅後盈餘(EPS)7.34元，大幅超越2021年的3.92元，並且是自2018年起連續五年獲利表現正成長。

八貫在產能稼動率持續滿載，高毛利產品比重拉高，與匯兌收益挹注下，八貫2022全年三大獲利指標，毛利率29%、營益率21%與稅後淨利率20%，呈現三率三升，分別較2021年增加6、6與7個百分點。

展望2023年，國際觀光需求谷底回升，帶動航空班次需求增溫，再加上大陸去年第四季亦重啟開放，將推升全球航空客運新機需求持續成長，尤其八貫身為全球唯二航太逃生滑梯布料供應商，在市佔率與基期仍低的情況下，預期今年航太救生產品線可保持快速成長表現。新產品防彈背心外罩訂單總量達百萬碼，出貨至2024年第一季，可全年挹注貢獻。醫療產品線亦將持續受惠因疫情推動歐美國內提升醫療病床數此不可逆的趨勢。

八貫第一季產能可保持滿載，雖戶外休閒需求前景尚未明朗，但醫療、航太救生、軍工都較過去攀升，八貫並積極在戶外、醫療與航太救生三大產品線外，開發更多的新產品應用，以期增加產品組合廣度，目前在手訂單能見度仍樂觀，年後亦有不少客戶陸續來訪，也將積極著手後續訂單需求及新產品開發討論。

另外，八貫董事會亦通過111年度盈餘分配案，將配發現金股利5.4元，配發率73.6%；以八貫2月9日收盤參考價142元計，現金殖利率為3.8%。