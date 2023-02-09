根據路透社數據，上季日產營利高達1,331億日圓，約10.1億美元，超過預估值1,047.9億日圓，至於2021年同期為522億日圓。至於2022財年營利預估，日產還是維持在3600億日圓。
不過，9日開低的日產股價，並未因季報傳佳音而上漲，最後只有收在平盤。若把股價周期放寬一些，2023年日股開紅盤迄今，這家日本市值第2大的汽車製造公司，漲幅竟高達15%。
日本日產汽車9日最新財報中，2022年最後1季營業利益暴漲155%，優於市場預期，主要是因日圓疲弱以及成本管理優化所致。
根據路透社數據，上季日產營利高達1,331億日圓，約10.1億美元，超過預估值1,047.9億日圓，至於2021年同期為522億日圓。至於2022財年營利預估，日產還是維持在3600億日圓。
不過，9日開低的日產股價，並未因季報傳佳音而上漲，最後只有收在平盤。若把股價周期放寬一些，2023年日股開紅盤迄今，這家日本市值第2大的汽車製造公司，漲幅竟高達15%。
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