平安證券首席經濟學家鐘正生（Zhong Zhengsheng）認為，人民銀行下季實施寬鬆政策時或將面臨較少不利狀況，因大陸的通貨膨脹應該可落在低檔區。約3年前，鐘正生曾獲邀參加總理李克強召開的經濟形勢座談會，並在會中發言。

鐘正生指出，自從中國大陸棄守零容忍的抗疫政策後，再加上疫情趨緩，商業活動迅速復甦，這代表短期內不需要再實施額外的貨幣刺激政策。若另波疫情預計將在3到6個月內發生，並對經濟造成巨大衝擊，2023年第2季將有機會看到利率再降。

人行已宣布今年將保持相對寬鬆的貨幣政策，以期幫助景氣復甦。部分專家學家預估，1年期的MLF（中期借貸便利），也就是人行借錢給銀行的貸款利率本季會調降。下周，人行計畫進行本月的MLF操作，但沒人認為到時利率就會降。

鐘正生認為，利率已經不是人行在今年必須使用的工具之一，因為MLF利率僅剩2.75%，再寬鬆的空間已不大。同時，人行可能會趁機推動存款利率改革計畫，銀行成本或將減少外，也有助於再降低只提供給最重要客戶的最佳融資利率。

另外，人行應將會降低銀行業者法定準備金，或乾脆將資本適足率再降50到100個基本點。藉此，可填補銀行間流動性不足缺口，還有推升廣義貨幣穩定成長。貨幣供給指標中，M1A以及M1B為狹義貨幣，M2則為廣義貨幣之意。

至於2023年中以及第4季或許會降準，也就是調降存款準備金率。屆時，銀行間流動性或將不夠，還有大量MLF借貸金將會到期。鐘正生指出，人行可更加活用財政鐘的結構性工具，來維持信用貸款成長。

至於不包括波動較大的食品以及能源在內的核心消費者通膨，2023年可能漲幅有限，因為家庭資產負債表已受損，需要一些時間大家才能更願意，且更有能力來消費。鐘正生也預估，大陸今年平均通膨在1.7%左右。