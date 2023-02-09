FEniX 家齊（左起）、峻廷、溥洋、MAX、承隆。（服裝提供／SANDRO HOMME、踢帕娛樂提供）

FEniX 左起峻廷、MAX、家齊、承隆、溥洋（踢帕娛樂提供）

FEniX成軍首支單曲〈Fire Fighter〉上線至今YouTube點擊已突破128萬，而西洋情人節將至，他們近日受邀到KKBOX擔任「情人節告白大使」。有趣的是，當天 FEniX 成員家齊遵守MV破百萬就要換女裝的承諾，穿上一襲女僕裝變身「家齊子」，令全場爆笑不已！此外，他們也應景分享過去告白及被告白的經驗，峻廷更分享過去為了追喜歡的對象摺了221朵紙玫瑰，直球行徑讓眾人直呼超浪漫！

FEniX穿上帥氣的SANDRO HOMME服飾，擔任「情人節告白大使」，為辦公室員工探班獻上巧克力花束，而當初放話破百萬就要穿女裝回饋粉絲的家齊，也換上一身女僕裝，並且搞笑拿著掃把、畚箕清潔環境，自稱是「家齊子」，他分享前幾天都還不斷收到粉絲敲碗，信守承諾的他們於是選在情人節前回饋給一直支持著他們的粉絲！「家齊子」笑說有點害羞以女裝示人，卻當場遭峻廷吐槽：「你在後台明明就很開心問我們自己美不美！」

他們分享告白經驗，峻廷坦言：「之前曾經追過一個女生，我親手摺紙玫瑰花，因為對方生日是2／21，所以當時就摺了221朵，記得對方收到時哭了，不過最後沒有在一起。」浪漫的直球告白讓全場直呼甜蜜極了。

承隆則說自己雖然不是主動告白路線，卻不避諱也不否認讓對方知道自己的好感：「以前國中都會主動約一個住在家裡附近的女生一起搭車放學，一直陪到有一天對方直接問我是不是喜歡她。」

提到將如何度過情人節，FEniX異口同聲的表示：「基本上我們沒有特別過情人節，因為我們每天都在跟粉絲過！」而4月即將發行新專輯的FEniX也透露MAX將在3月初搶先推出個人單曲，而關於 FEniX 情人節的浪漫告白歌單2／14 將在KKBOX上線。