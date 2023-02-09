在感情方面，每個人當受到誘惑時底線都不一樣，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享12星座最禁不起女生哪種誘惑行為，其中牡羊男非常兩極，會因過於專注自己的事情而不被誘惑，但會因冷落另一半而易愛上野花，雙子男會被有趣或生活經驗豐富的女性吸引，處女男會被優秀無法得到的女性吸引，天蠍男則是會被有挑戰性的女生所吸引。

▍牡羊男

牡羊男在被誘惑這件事上非常兩極，會因過度專注自己的事情而不被誘惑，但又會因冷落另一半而易愛上野花，關鍵在於傾聽，不管是曖昧、交往階段，另一半需認真聽他們講話、甚至陪他們做想做的事情，牡羊男就容易傾心。

▍金牛男

金牛男基本上是愛家的，不喜歡有改變，因此很難想像他們會被誘惑，曖昧時期金牛男的弱點在於對家的想像，如想像一致，就會莫名出現戀愛感，但交往後，有的金牛男會忍不住慾望，與正宮截然不同的女生調情，並說服自己並沒有想要亂來。

▍雙子男

雙子男最害怕無聊，會吸引到他們注意的通常是有趣或生活經驗豐富的女生，能讓他們產生遐想，交往過程中的平淡，是雙子男外遇的主要原因，新人總是有新鮮感，會陷入不理性的情感之中。

▍巨蟹男

巨蟹男是細膩的，要誘惑到他們，需下不少功夫，從大方向著手，從細微處擊破，像是和他們喜歡一樣的動物或偷偷的把桌面整理好，會讓他們心中不斷加分，直到無法自拔。

▍獅子男

獅子男在戀愛上想得到另一半的崇拜，曖昧時期如女生用崇拜的眼神看著他們，就容易暈船，反過來說，進入交往階段，當崇拜減少，獅子男就可能被外來的野花給吸引。

▍處女男

處女男天生自虐的個性，容易喜歡上無法得到的女人，對方越優秀，越無法得到，反而會愛的無法自拔，所以吸引處女男的第一步是讓自己優秀，並隨著自己的喜好來看待與處女男的關係，且不過度配合，就會自動進入曖昧模式。

▍天秤男

天秤男注重外表，但不是火辣艷麗的那種，而是優雅氣質型的打扮，加上不凡的談吐，就能讓他們一見傾心，另外，他們也注重另一半是否能參與社交生活，如有個女孩，能陪著他們出席朋友聚會，在心中就會大加分。

▍天蠍男

天蠍男在曖昧期跟交往期截然不同，曖昧期喜歡有挑戰性的女生，第一眼會注意女生是否有自己的個性，如女方欲拒還應會讓他們更瘋狂，交往後則不易被誘惑，會認定是心中唯一。

▍射手男

射手男有著簡單的內在，容易被女孩外表誘惑，美艷火辣會使他們招架不住，若再加上巧妙世故的談話技巧，略帶曖昧的表情眼神，親密肢體接觸，射手男的心就會光速被吸引。

▍摩羯男

還沒交往時，摩羯男會注意獨立且有想法的女生，如聊得來，他們會開始幻想跟對方在一起的生活，一旦交往後喜好會變得不同，希望另一半是顧家的，而不是有太多自己的活動。

▍水瓶男

水瓶男不走傳統路線，不太會被溫柔可愛的女孩吸引，反而注重對方內在是否有料，聰明的談吐對水瓶座來說，就是最大的誘惑，交往後他們並不會停止跟異性聊天，另一半的吸引力也不會減退。

▍雙魚男

雙魚男有著溫柔的心，喜歡被呵護、關心，容易被大姐姐型的女生誘惑，只要女孩展現出自信，同時又懂得照顧人，雙魚男很快就進入曖昧階段，真正交往後也會因被對方照顧、帶領而死心踏地。