為提前布局世代換車潮及電動車崛起，汽車傳動系統製造廠和大工業積極佈署建置新世代AI廠房，嘉義五廠規劃為金屬科技廠及精密AI廠使用，總投資金額達35億元，第一期工程金屬科技廠營建工程正緊鑼密鼓興建中，二月中旬將進行第一期工程上樑典禮，並預計將在2023年第三季設備安裝，第四季正式投產。

和大表示，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸，間接挹注未來營運成長動能，預期全年營收仍可持續增長，逐步邁向百億營收目標。

和大今日結算2023年1月合併營收為 4億9783萬元，因受1月農曆春節連假減少工作天數影響，較2022年1月衰退4.74％。2022年合併營收為73億3984萬元，較2021年成長9.65％，創歷史新高紀錄。自結第四季合併稅前損益為1億5894萬元，全年合併稅前損益為8億2380萬元，稅前EPS逼近3元。

和大發言人陳俊智表示， 全球淨零碳排趨勢，與各國積極推展新能源電動車政策下，2023年預期各家電動汽車大廠勢必爭相發表新型電動車款及擴增生產產能，將持續維持百家爭鳴的榮景。展望2023年全球電動車銷量預期仍可大幅增長。

和大身為各大電動車廠減速機構指名供應廠商，目前新能源市場包含美國電動車大廠、美國物流公司、韓國L公司、日本M公司…等，都有委託和大設計與製造，顯現公司多年來布局新能源市場的具體成果。

隨著國境解封，全球客戶陸續恢復蒞廠商務拜訪，並帶來新商機及展望，和大透露，除原有客戶產品外，2023年也將有新客戶與新項目接續量產投入，整體電動車傳動領域的市佔率仍將持續增加，進而帶動營收持續成長。