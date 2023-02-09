民進黨中執會昨（8）日通過由身兼黨主席的副總統賴清德所提案的學倫爭議處理機制，規定2024候選人都要簽署「學位論文學術倫理聲明書」，卻因該機制無法溯及既往而引發批評。對此，前立委郭正亮今（9）日就表示，「賴清德現在都處理半套，學位上有一個不方便的人不好碰，因為他已經留下紀錄，而且他已經承認了，難道要永遠剝奪他的參政權嗎？賴清德不太可能做到這種程度」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「因為他不可能每個都去查，所以就簽切結，未來被爆料就可以順勢把你處理，所以這等於就是要用民進黨提名的資格參選的話，如果學歷自己心虛，就不要寫那個學歷」，郭正亮更接著說，「所以這等於就是，『我立一個授權查論文的機制在這，一旦授權我們就會去查』」，不過郭正亮也指出「但不知道這要用多少時間查，不知道這種事情會不會影響到提名的時間，而未來這樣弄被查出來了，可能就會有處分，甚至開除黨籍，就真的不要僥倖來試」。

郭正亮更提到，「現在賴清德在講兩大問題，一個學倫、一個黑金，但他現在都處理半套，學位上有一個不方便的人不好碰，因為他已經留下紀錄，而且他已經承認了，難道要永遠剝奪他的參政權嗎？這個賴清德不太可能做到這種程度，才會做出這種奇怪的規定，就為了他能夠閃過去」。

郭正亮最後也坦言，反正他們就說「只要不登記有爭議的學歷就算了」，而此舉會讓很多人會有意見，「原來被查出來沒有關係，只要登記的時候不要寫說是碩士學歷就沒事了，而台南議長的處理也一樣」。