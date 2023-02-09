瓦城旗下各品牌單月營收年增率為：大心54％、瓦城68％、非常泰62％、1010湘61％、時時香61％、YABI KITCHEN 51％，以及月月Thai BBQ 31％。

長達10天的農曆春節假期帶動聚餐需求，瓦城泰統集團把握年假商機，自1/13至2/28推出新春圍爐宴套餐，藉百貨、電影院人潮加持，成功吸引到店人潮並搭配開運抽紅包活動，提升顧客回訪意願，促動除夕至初七業績大漲30％；同樣受益於年節商機，「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」及「時時香」四大品牌攜手推出的外帶年菜套餐，由於包含多道限定新品，訂購再贈超過千元開運紅包，成為年節團圓首選，整體訂購業績較去年大幅成長。此外，瓦城泰統集團旗下品牌「時時香」新店－樹林秀泰店於1/17開幕，再為營收錦上添花。三箭齊發，讓集團開春營收再報喜。

2023年瓦城泰統集團以單月營收歷史新高的漂亮開局正式揮別疫情，全面揚帆啟航，全年度將再展18間新店，全力擴張東方美食連鎖版圖。因應市場與商圈生態變化，集團旗下包含大心在內所有品牌，都將為商圈量身打造專屬拓點計畫，透過差異化展店策略，深入社區、滿足多元類型的顧客需求，瓦城集團以其高效、靈活的店點佈局，全力衝刺2023。

瓦城新春團圓宴套餐及尾牙春酒專案皆延長至2/28，隨著年後企業春酒需求加之228連假商機助攻，預期訂席將穩定熱絡。

另，針對即將到來的西洋情人節，瓦城泰統集團集結旗下六大品牌推出「初戀__派對 Sync With Love」限定活動，於2/3至2/19開賣3款季節限定的草莓飲冰品，將有助於提升客單價，成為挹注營收一大助力，可望續創集團營收佳績。