國際永續評比機構S&P Global公布2023年永續年鑑（The Sustainability Yearbook）成員，第一金控在全球銀行業排名前1％，ESG（環境、社會、公司治理）成果亮眼。2023年永續年鑑成員資格認定係以2022年CSA分數（即DJSI指數）為標準，第一金已是第六度入選永續年鑑成員，ESG卓越表現再獲國際肯定。

第一金自2011年起即關注ESG，2018年導入氣候相關財務揭露(TCFD)架構訂定風險管理策略，2022年將ESG列入各子公司績效考評項目，持續透過自有營運據點取得綠建築標章、設置太陽能分行、擴大綠電採購比重及導入內部碳定價等四大減碳行動，精進氣候治理，至今海內外有34棟綠建築，並將擴大使用綠電至20處營業據點。

為發揮金融業引導企業永續轉型之影響力，第一銀行已簽署加入赤道原則協會，至2022年底累計承作9件專案融資，並推出永續績效連結授信專案，於授信徵審時給予ESG表現優異的企業戶利率減碼，至2022年底已核准69戶，核准額度1,065億元。另發行ESG概念基金、綠色/可持續發展債券，募集並管理綠能基金投資興建太陽能電廠；亦發行綠色信用卡-綠活卡，按消費金額千分之2捐贈予第一銀行文教基金會協助社福機構及偏鄉國小安裝LED節能燈具，迄今減少近600公噸的二氧化碳排放量。

第一金亦致力建構友善安全之幸福職場，導入ISO 45001職業安全衛生管理系統獲BSI（英國標準協會）驗證，並推展各項性別平等措施，董事會女性董事有8席占比53％，女性獨董占比60％，女性主管、女性員工占比及女性主管平均薪酬均高於男性，且提出多項獎勵生育政策，如結婚津貼3萬元及孕期交通補助1萬元，生育補助第一胎10萬元、第二胎起每胎15萬元，並將產假由56日提高為58日，陪產檢及陪產假由7日提高為8日，優於現行法令，至2022年底累計已誕育1,452位新生兒。2023年更提供進行人工生育療程之女性員工每年2日全薪人工好孕假，除獲勞動部「永續報告公開職業健康與安全指標」績優企業外，首度參加評比即獲選納入彭博性別平等指數(GEI)成分股。

為配合國家2050淨零排放目標，2022年11月第一金加入SBTi，訂定範疇一、二碳排量每年須較基準年(2021年)減少4.2％之減碳目標，並依國際組織碳核算金融聯盟(PCAF)方法論進行範疇三投融資財務碳排放量盤查，降低對高污染及高耗能產業投融資比重，戮力打造健全之永續金融生態圈。