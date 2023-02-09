台灣銀行宜蘭蘇澳分行已婚的張姓襄理，2012年起涉嫌利用業務之便，盜領9名客戶8447萬餘元存款，犯罪所得除置產外，都用來包養呂姓女友及邱姓酒店小姐，台銀察覺有異通報後，張男自知難逃法網，便與邱女協議逃亡近月，後續被依違反銀行法等66罪起訴，新北地院今宣判，判處8年6月徒刑。

檢警調查，張男2012年因積欠信貸，利用網路銀行盜領客戶300萬餘存款，償還個人信貸，事後再利用宜蘭房產增貸，一個月後周轉將錢還給客戶，瞞天過海。

張男食髓知味後，2013年起又誘騙一對楊姓父子投資假基金，盜走父子6101萬餘元，再利用當時的黃姓妻子、呂姓女友等人的台銀帳戶，匯款到客戶帳戶，並在備註欄打上「基金配息」或「保單配息」等字樣，使客戶誤信真有投資。

張男後續無力支付呂女、邱女每月20萬包養費，以及假基金配息，便以此手法，前後騙走9名客戶8447萬餘元存款。庭訊時，張男坦承犯行，供稱犯罪所得用於支付呂女、邱女生活費與購買名牌包，讓2女衣食無憂，其餘則用於支付欠債還款等。