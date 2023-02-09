縣長鍾東錦與學童進行有獎徵答。（李京昇攝）

縣長鍾東錦體驗沉浸教學。（李京昇攝）

苗栗縣政府鼓勵公立幼兒園積極開辦寒暑假延長照顧服務，減輕雙薪家庭的幼兒照顧負擔，苗栗縣長鍾東錦9日到啟文國民小學附設幼兒園視察，深入掌握縣內幼兒教育推動情形、幼兒園教學特色及延長照顧服務現況。

縣府教育處指出，延長照顧服務師資為各校合格教保服務人員，提供半天或一天包含語文認知、美勞、體能、唱遊及益智等豐富內涵課程，讓孩子在寒暑假仍享有優質的托育照顧服務，學習不中斷，解決上班族家庭的托育問題。

另，延長照顧費用每個月上限收費為3500元，為減輕弱勢家長經濟負擔，凡低收入戶、中低收入戶、其他經濟情況特殊者及家戶年所得在30萬元以下5足歲幼兒，若參加延長照顧服務皆得申請補助，最高補助3500元。

教育處指出，縣府不僅非常重視特教幼生的寒暑假延長照顧，更編列經費在寒假延長照顧期間，聘請特教學生助理人員，配合教保人員協助特教生學習專注和生活自理，讓教保人員能夠更順利地帶領班級幼兒學習。

鍾東錦在教育處長葉芯慧、啟文國小校長陳正忠陪同下，今天視察啟文國小附設幼兒園延長照顧服務狀況，其中啟文公幼共有94位幼兒，參加延長照顧服務共有40人，老師們在寒假期間規畫多元課程陪伴孩子，並且融入客語教學，縣長鍾東錦也與孩子們進行沉浸式客語教學遊戲互動以及客語唱跳，玩得不亦樂乎。

鍾東錦表示，縣府團隊對於學前幼兒教育不遺餘力，其中寒暑假延長照顧服務更是能讓父母安心工作，今天與啟文公幼的孩子們一起進行客語交流，鼓勵孩子多講，希望在從小扎根下不要忘記母語，且因應即將開學，孩子們抵抗力沒那麼強，將要求各校在防疫方面不能有任何鬆懈。

教育處長葉芯慧強調，針對延長照顧服務，逐年有不少園所加入托育行列，尤其暑假期間較長，會先調查家長意願，有需要必定會配合開園，以減少雙薪家庭的照顧負擔，放心將孩子放在學校，安心去工作。

教育處補充，苗栗縣政府配合中央政策，自112學年度起公共化幼兒園逐年調降師生比至1比12，苗栗縣89間公立幼兒園，逾5成公立幼兒園將招收2歲幼生，增加2歲幼兒入園機會。

今年1月起，2至未滿5歲育兒津貼取消排富規定，亦即綜合所得稅稅率達20％以上的家庭也能申請，另5至未滿6歲幼兒就學補助，也擴及沒有就學的幼兒，第1胎子女育兒津貼及就學補助為5000元，第2胎為6000元，第3胎為7000元，讓0至6歲幼童照顧更為全面。