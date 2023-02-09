菅田將暉和長澤雅美首度飾演夫妻。（車庫娛樂提供）

日本王牌電影製作人川村元氣，曾參與製作《告白》、《你的名字。》、《龍與雀斑公主》等人氣鉅作，這次他著手將自己的著作《百花》改編成電影，並親自擔綱製作企畫及導演，更親手操刀撰寫電影劇本，集結菅田將暉、原田美枝子、長澤雅美、永瀨正敏、北村有起哉、板谷由夏等一線演員共同參演。在日本上映後感動許多觀眾，好評不斷更勇闖多個海外影展。

《百花》是以導演的親身經歷改編，他也坦言因為是跟自己有關的故事，一開始沒有打算拍成電影，會開始考慮製作電影，是因為《我的長崎母親》山田洋次導演「這個會成為很有趣的劇本」這句話，而開始思考要如何製作成電影。故事講述男主角葛西泉（菅田將暉飾）與母親百合子（原田美枝子飾）多年來彼此之間有著一條無法填補的鴻溝，在面對因失智症逐漸失去記憶的母親時，泉漸漸回想起與母親之間的回憶，卻也不小心發現母親的祕密。當隱瞞多年的祕密解開同時，才知道母親真正且深刻的愛。

該片由菅田將暉與資深影后原田美枝子主演，原田美枝子表示：「以後可能很難再有飾演主要角色的機會，所以我抱持著『這部當作最後的作品也不錯』的心情，用盡全力去演。我的母親也罹患失智症，她在電影拍攝快結束時離世，就這方面對我來說也是很特別的作品。」這部電影在菅田將暉與小松菜奈結婚前已經開始拍攝，他也分享了參演的心境：「我的祖母罹患失智症時，剛好是在我結婚的時候，這也是我第一次感受到自己和飾演的泉有著同樣心情的時期。我感到自己心情的波動，也有些部分反映在完成的作品上。」

長澤雅美、永瀨正敏、北村有起哉、板谷由夏等知名演員也共同參演。長澤雅美與菅田將暉是繼《銀魂2》之後再度合作，這次首度飾演夫妻，讓她有種安心感：「我至今還無法掌握菅田先生是位怎樣的演員，我對他的印象是做什麼都很靈巧能幹，但這次飾演夫妻角色，看到他在演繹時煩惱、思考又止步不前的模樣，也能看到他笨拙的一面，非常感同身受，總覺得很安心。」

對於《百花》，長澤雅美認為這是一部任何人都會產生共鳴的作品：「希望大家能以總有一天自己也可能面臨這種局面的心情去觀賞，而模糊的記憶也是這部作品的有趣之處。元氣先生也說過，記憶是否正確，說到底也只是自己的主觀。心中只會留下自己擷取的一部份記憶，從各種不同的斷面來看這段記憶，或許會遇到自己意想不到的情感，也是這個故事的精采看點。」

該片不僅正式入選美國洛杉磯最大規模的國際影展美國電影協會影展（AFI），是2022年唯一入選的日本電影，還入選第70屆聖賽巴斯提安國際影展，並成功奪得最佳導演獎，這也是首次由日本導演獲得該獎項。菅田將暉也表示內心相當熱血澎湃：「導演的熱情能夠傳達到出去，開心之餘也感到安心。」《百花》將於3月10日（五）在台上映。