延續新年喜慶，許多鄰里都掛上喜氣燈籠迎接元宵節。新北市中和區中原里、土城區頂新里也在元宵節前，舉辦了組燈籠、猜燈謎、食湯圓、遊里區等聯歡活動，攜手「社區好鄰居」永慶房屋與里民慶元宵，共度團聚的溫馨時光。

新北市中和區中原里長陳慧書表示，在台灣的元宵習俗有賞燈、吃湯圓及猜燈謎，因此中原里的慶元宵活動，除了準備了兔年提燈、愛心手作湯圓提供里民免費領取；現場還有燈謎搶答，鼓勵鄉親解出謎語、領取小禮品！也感謝永慶房屋贊助活動帳篷，讓鄉親能扶長攜幼參加活動，不只增進了家庭及鄰里住戶間的情誼，也讓今年元宵節更加圓滿溫馨。

陳慧書里長分享，中原里中板路上有台灣少見以雷神為主祀的雷公廟「霹靂宮」，也是中和、板橋一帶最古老的廟宇，距今已有已有三百多年歷史。此外，里區內擁有捷運中原及橋和站，交通便利，且新店溪左岸河堤經過重整，成為里民們休閒運動的好去處，近期也爭取來左岸僑外籃球場整新，使中原里成為鄉親情感深厚、生活面面俱到的里區！

中和中原里歡慶元宵節，陳慧書里長感謝永慶房屋贊助活動帳篷。(圖/永慶房屋提供)

土城區頂新里也在周末舉辦了元宵聯歡晚會，新北市土城區頂新里長許元皇邀請里民、永慶房屋同仁，到頂新市民活動中心領取並組裝手提燈籠，於傍晚一同提燈籠遊里區！晚上還在頂新公園廣場內的聯歡晚會上，規劃了社區團體表演及自由歡唱時間，讓頂新里的元宵之夜充滿歡笑聲。

許元皇里長分享，頂新里內約三千人，有三分之二以上人口都來自眷村改建的太陽城社區，除了戰後退伍老兵及眷屬，也有近年來才搬入的住戶，讓頂新里成為往來互動親密的大家庭。不只會定期舉辦長者共餐、關懷活動，為了傳承地方的眷村歷史，里長也身兼頂新社區發展協會理事長，自主投入社區維護、推動社區環境生態保育等，延續地方的珍貴文化。

土城區頂新里在周末舉辦了聯歡晚會，讓頂新里的元宵之夜充滿歡笑聲。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋不僅提供專業買賣屋服務，也希望以實際行動，建立和地方鄰里的深厚情誼，讓我們的服務更貼近客戶的需求。所以永慶房屋經常贊助地方活動所需的物資與人力，如社區愛心義賣、中元普渡、耶誕晚會等活動，也和許多里長、商圈及社區成為多年的好鄰居、好幫手，全力支持鄰里打造理想社區！