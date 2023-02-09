口罩令將於2月20日起鬆綁，中央流行疫情指揮中心今天宣布，室內除了醫療照護機構、公共運輸系統外仍要配戴外，其餘不必配戴口罩，至於人潮擁擠處等則是「建議」配戴，公衛專家，新光醫院副院長洪子仁憂心，口罩鬆綁後，會提高長者被感染風險，建議自己若不舒服或家中有脆弱族群，仍應戴好戴滿。

指揮中心今天公布口罩令第二階段鬆綁政策，預計於2月20日起上路實施，口罩鬆綁分成「強制」、「自主」及「建議」3種管制等級，僅「強制」場域，如醫院、長照、大眾交通運輸等感染風險較高場所，被列為必須強制全程配戴口罩。

其中在「建議」等級中針對「有發燒或呼吸道症狀之民眾」、「家中有長者或5歲以下小朋友同住，年長者未施打三劑完整疫苗」，都建議室內、外應自主戴上口罩，他強調，這個等級的管制是鼓勵民眾多配戴，且只要發現自身不舒服或家中有脆弱族群就應戴上口罩。

洪子仁指出，近來發現，感染對象的年齡層有逐漸上移的現象，儘管每日確診人數都落在兩萬多例，但因過去都是青壯族群感染，確診後變成中重症的病人較少，但現在感染族群年齡層提高，長者風險程度大為增加。

另外，近期死亡個案中三分之二都是完全沒有施打過疫苗者，他推測應是過去三年保持高度警覺、防守嚴密，因而能夠規避本土疫情，但近來逐漸放鬆防疫強度，即使很小心的長者在此波也可能被感染，風險相較青壯族群來得高，因此口罩令的放寬，絕對不是代表民眾一定要放棄口罩防疫，只要自己覺得不安心，不放心還是應該戴上。