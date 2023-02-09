雲林縣政府在台西鄉設有「文蛤殼暫置場」，將勸導蚵農把牡蠣殼移至暫置場。（本報資料照片）

雲林縣沿海地區牡蠣養殖盛行，蚵農們為方便出海放養，將蚵串堆置在海堤防汛道路旁，有如一座座「牡蠣殼山」，有民眾入夜後行駛台西鄉防汛道路，因視線不良差點撞上「牡蠣殼山」，縣環保局9日表示台西鄉設有文蛤殼暫置場，將勸導蚵農將牡蠣殼移至暫置場，以免影響交通與造成環境汙染。

雲林台西、口湖、四湖等沿海鄉鎮是全台主要牡蠣養殖區之一，蚵農收集牡蠣殼清理後，打洞用繩子綁成蚵串，運至近海區蚵棚放養，平日蚵農們須準備大量蚵串備用，這些蚵串大多放置在住家附近，但也有蚵農為方便放養，將蚵串運至防汛道路堆置，台西鄉五港碼頭周邊防汛道路因此出現不少「牡蠣殼山」。

有民眾表示，他日前傍晚開車行經台西鄉防汛道路，因天色漸暗視線不佳，在轉彎處一不留神差點撞上路邊的「牡蠣殼山」，幸好及時閃避但已嚇出一身冷汗，這些牡蠣殼堆置在路邊沒有設置警告標誌，白天視線好尚清晰可見，但入夜後防汛道路一片漆黑，不熟悉路況的外地人開車很容易撞上去。

蚵農說，蚵串大多堆置在住家附近，數量太多時便會運至防汛道路暫時堆放，方便隨時出海取用放養，防汛道路可說是最佳的堆置地點，希望相關單位能體諒漁民養殖需求，在道路旁規畫放置區，設立警示標誌提醒用路人，「蚵農們也很無奈，實在找不到適合地方放蚵串」。

縣環保局表示，在路邊堆置牡蠣殼不僅可能危及行車安全，且容易造成環境汙染，縣府2020年在台西鄉防汛道路旁設有1處「文蛤殼暫置場」，將勸導蚵農將蚵串運至暫置場寄放，出海放養時再運至海邊。