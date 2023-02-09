高雄警方日前循線下，鎖定竊盜通緝犯前熱炒店廚師54歲李姓男子租屋住，隨後至李男家逮人時，卻發現正餓到虛弱、躺在沙發上的李男，員警趕緊提供水及麵包給李男先充飢。李男向員警表示，因身無分文，沒錢坐車到法院開庭，員警聽聞後，待李男到法院處理完畢後，自掏腰包付車錢，李男見狀潸然淚下，感謝員警暖心救濟，表示往後會重新做人。

據了解，李男曾在熱炒店擔任廚師，去年底遭到開除，李男失業後雖嘗試求職，但屢屢碰壁，因失業過久，無錢負擔水電費，遭到斷水斷電，後來實在餓到不行，只好竊取財物變賣遭警逮捕。

後續法院開庭時，李男未報到遭到通緝。警方循線下鎖定李男位於楠梓區右昌街的租屋處，6日上午8時前往逮人，起初門外呼叫李男是否在家時，卻聽到李男微弱的回應，此時員警深怕有意外，於是破門進入，發現正虛弱躺在客廳沙發、無力回應的李男。

李男向員警表示，因長期失業沒錢買飯，已經好幾天未進食，沒有體力才會餓倒在沙發上，員警見狀趕緊到附近商店購買水、麵包給李男先充飢，待李男回復體力後，也向李男表示案件仍需處理，長久逃下去不是辦法，李男卻說，雖有收到通知書，但要坐車到法院開庭，已無力負擔車錢才會作罷。

待李男到法院處理案件完畢後，員警見他從法院走出，立即追上前，自掏腰包給100元車錢，幫助李男返家休息，並告知李男工作部份可以幫忙協助至高雄市就業輔導中心輔導，只要有一技在身，不怕沒有工作。

李男聽聞後，不禁潸然淚下，向員警表示自從失業後，嘗盡人情冷暖，親朋好友均離他而去，沒想到幫助他的竟然是要抓他的員警。隨後收了車資，並頻頻向員警鞠躬道謝，並表示往後要找到新工作，重新好好做人。