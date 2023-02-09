我國派出搜救隊協助土耳其震災受困災民，總統府祕書長林佳龍今天強調，這次行動，是台灣執行國際人道救援任務以來，第一次以非認證國家名義建立分區指揮協調中心（SCC1），集結台灣隊130人的救援量能，同行的還包括了全亞洲僅有9隻聯合國認證瓦礫堆任務搜救犬。副總統賴清德也呼籲民眾捐款、捐物資共同為災區人民祈禱，希望儘早恢復日常生活。

賴清德指出，土耳其南部遭遇強震，許多國人都十分關心救災進度，也想為 921 地震時，首個抵達台灣、全力協助救援的土耳其，盡一份心力。在震災發生的第一時間，我們除了承諾捐助土耳其20萬美元賑災，也立即籌組與派遣搜救團隊遠赴災區，提供現場搜救、家園重建等必要的協助，讓這份珍貴情誼，能夠持續循環。

他說，蔡英文總統、行政院長陳建仁和他也分別捐出一個月所得，希望支援土耳其災後重建工作，協助土耳其度過難關。現在外交部已開設捐款帳戶，大家可以捐款、捐物資共同為災區人民祈禱，希望儘早恢復日常生活。

林佳龍表示，土耳其與敘利亞邊界的強震，災情舉世矚目、震撼人心，曾歷經震災的台灣感同身受，第一時間派出逾百人的搜救隊，已抵達阿達亞曼區域投入救援，並首度獲聯合國救援網站系統將台灣列為重型搜救隊，負責該分區各國救援組織的之指揮協調。

他說，台灣搜救隊稍早也傳來振奮人心的消息，在與土耳其當地的城市救援隊的合作下，成功在災後50小時救出一名受困者。由於災區對外交通不良、天候狀況不佳，蔡英文總統昨天下午也已與抵達災區的台灣搜救隊視訊通話，除瞭解救災情形外，也關心裝備與資源。「我們為搜救人員加油打氣並盼望他們平安，也祈禱災民能夠渡過難關」。

林佳龍指出，這次協助救援的行動，是台灣執行國際人道救援任務以來，第一次以非認證國家名義建立分區指揮協調中心（SCC1），集結台灣隊130人的救援量能，要全力援救受災人民。

此次同行的還包括了全亞洲僅有9隻聯合國認證瓦礫堆任務搜救犬，他說，其中「腿腿」和「Melody」也是過去他在擔任台中市長時的搜救犬隊夥伴，還記得2018年他曾送「腿腿」出國參加「世界盃搜救犬冠軍賽」，爭取搜救犬的最高榮譽，現在牠也展開任務前往協助救援行動。

林佳龍參與發起的台灣消防發展與交流協會，日前也捐助消防署500萬元，協助在訓練中心內建置防救災展示館成立。除可讓國內外學員交流、模擬臨場災害搶救外也強化國際交流及產業合作。林佳龍指出，土耳其震災發生後，協會再募集300萬元，做為捐助台灣參與國際救災工作購買救災設備之使用，盼為完備消防能量再盡一份心力。

不少國人相當關心土耳其災情，也希望對於救援工作及災後家園重建予以協助。外交部也已開設捐款專戶，不過，林佳龍也請國人提高警覺，慎防捐款詐騙，如遇疑義請撥打165反詐騙專線釐清。