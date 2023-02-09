中國大陸外交部發言人毛寧9日主持例行記者會說明，截至目前，經過各方共同努力，有3名中國公民獲救，狀況良好。尚未接到其他中國公民傷亡報告。大陸商務部發言人束玨婷也在該部記者會指出，目前暫未收到中資企業人員傷亡報導，同時支持和鼓勵中資企業參與土耳其、敘利亞地震救援。

毛寧說，中方將繼續密切跟蹤地震災情，向在當地的中國公民和機構積極提供領事保護和協助。下一步，中國政府願根據災情發展和實際需要，繼續向土耳其、敘利亞災區提供救助、安置和重建幫助。

9日商務部也舉行例行新聞發布會上，在回答土耳其和敘利亞近日發生強烈地震，當地有沒有中方企業人員受到影響的問題時，束玨婷稱，目前暫未收到中資企業人員傷亡報導。

據介紹，地震發生後，商務部第一時間會同駐土耳其、敘利亞使館，對當地中資企業專案人員受災情況進行了摸排，目前暫未收到中資企業人員傷亡報導，有個別企業在震區設備受損。面對土耳其、敘利亞遭受的重大地震災害，中國政府已第一時間啟動緊急人道主義援助機制，決定向兩國提供緊急援助。

束玨婷說，向土耳其、敘利亞提供的救災物資，商務部將抓緊協調備貨和運輸安排，爭取盡早運抵災區。其中220噸小麥正在運抵敘利亞途中，餘下3000餘噸大米和小麥近期發運，同時支持和鼓勵當地中資企業商會和企業積極履行社會責任，為災區捐贈救援物資和設備，共同參與當地抗震救災。