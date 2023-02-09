泌尿科醫師高偉棠分享，泌尿科經常要動割包皮手術，某次替一位18歲的男患者割包皮，採局部麻醉的方式手術，結果褪下包皮的時候，患者卻全身酥麻地喊說「從未有過這種感覺」，接著又一直發出很爽的叫聲，讓爸媽在外面聽了臉紅心跳，也忍不住焦急問「到底怎麼了？」

泌尿科醫師高偉棠在節目《醫師好辣》上分享，不少患者都想清醒著動泌尿科手術，深怕寶貴的東西，在手術後會有減損，而基本上割包皮的手術，醫師多建議在1歲前或成長發育以後，採局部麻醉的方式進行，否則就要全身麻醉，風險較高。

高偉棠表示，許多高中畢業的男生，會趁著進大學前來割包皮。先前曾收治過一位18歲的患者要割包皮，當時他向患者解釋，手術約半小時就結束，期間將採局部麻醉的方式進行，因此手術過程中可能會聞到燒焦的味道，或是聽到鏗鏗鏘鏘的聲音，這些都是正常的，不需要太過擔心。

高偉棠指出，動手術前，他們先替患者打麻藥，對方一聲不吭非常配合，結果褪下包皮的瞬間，患者卻突然怪叫了一聲，讓現場醫護嚇了一大跳，接著患者突然嬌羞地說「醫師，我那個地方從來沒有這種感覺，風吹過都很敏感！」原來竟是因為生殖器被包皮包覆住18年，如今終於露出來，新鮮又奇妙的感覺，讓患者超興奮。

高偉棠說，當時聽到以後，雖然板起臉解釋說，麻藥只能抑制住痛的感覺，現場體會的「爽感」以後就懂了，結果手術過程中患者一直興奮地叫，讓患者的爸媽在外面聽了好害羞，也忍不住詢問護理人員究竟怎麼了，後來只能請急診室一位與患者媽媽年齡相仿的護理師，進開刀房握住患者的手，強制讓患者冷靜下來，最後才順利完成手術。