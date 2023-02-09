遠傳電信與微軟宣布將深化戰略結盟，共同深耕數位與淨零雙轉型解決方案。此次合作有四大重點：第一，戰略結盟深度跨領域合作，共同推動客戶雲端轉型與垂直場景應用；第二，因應全球ESG趨勢，推廣節能減碳數位工具，協助企業夥伴構劃節能淨零的路徑與方案；第三，共同發展新經濟解決方案，協助中小企業拓展第二成長曲線；第四，藉由微軟的轉型經驗與技術移轉，加速遠東集團的數位創新。

遠傳電信總經理井琪表示：「遠傳在2019年與微軟即簽署合作備忘錄，借重微軟轉型經驗與平台，結合遠傳自主開發的技術，過去幾年來合作無間，對遠傳在數位轉型的推廣上頗有建樹。遠傳利用Azure雲端自主開發的『CDP（Customer Data Platform）顧客數據平台』在2021獲得『微軟年度最佳Data and AI合作夥伴』；遠傳去年七月又獲選為微軟Surface年度成長速度最快合作夥伴。去年11月親訪微軟總部，與多位微軟商務及技術高層交流後，決定將雙方戰略合作更上層樓，加速台灣企業數位轉型，並因應企業普遍面臨的節能減碳挑戰，推動淨零轉型的解決方案。」

除了遠傳與微軟的深入合作外，共同與會的遠東集團創新長徐國安也表示：「遠東集團共有十大經營事業，橫跨電信、石化能源、紡織、金融零售等不同事業集團，希望透過遠傳與微軟的深度合作，將更了解微軟的轉型經驗和技術，進而導入各事業體，以加速推動遠東集團的淨零與創新。」

微軟亞洲區總裁Ahmed Mazhari 表示：「如今企業和組織比過往更重視如何善用雲端技術、數據和人工智慧的力量，以簡馭繁加速數位轉型。為了幫助我們在台灣及全球的共同客戶取得成功，很高興遠傳成為微軟授權解決方案夥伴Licensing Solution Partner（LSP），並期待更進一步的合作。微軟致力於賦能地球上每一個人與每個組織，都能實現更多成就非凡，並為台灣客戶和合作夥伴的成功挹注大量資源。我們也樂見此次的合作，成為微軟客戶數位轉型成功的典範。」

台灣微軟總經理卞志祥表示：「微軟持續以備受企業信賴的雲平台、AI及5G技術，持續強化台灣產業數位韌性，遠傳與微軟自2018年即開始緊密合作，一直是微軟重要的戰略合作夥伴，此次很榮幸進一步深度結盟，相信微軟透過結合遠傳在電信及數位服務的專業經驗，以及遠東集團的創新能量，必定能賦能台灣產業及中小企業，共同打造更智慧永續的未來，共同加速台灣數位成長。」

產業轉型方案是此次遠傳與微軟合作的重點項目，雙方將協助企業加強數位與淨零轉型能力的解決方案。同時遠傳也將成立「微軟解決方案部」，由遠傳電信資訊長，胡德民執行副總經理帶領此戰略部門，直接向井琪總經理彙報。胡德民曾任台灣微軟專家技術部暨微軟技術中心總經理，負責深化遠傳與微軟在5G、雲端、大人物技術等領域合作，結合遠傳本身採用微軟技術推動 IT 與大數據上雲的實踐經驗，和遠傳企業部門的強大銷售團隊，透過此次跨領域強強聯手，可加速推動大範圍的產業轉型、協助企業達成ESG節能淨零的目標，並聚焦在中小企業轉型的挑戰與機會。

遠傳已自主開發多項智慧綠色解決方案，結合能源使用效率極大化，包含「智慧路燈」專案有效減少路燈15％以上用電量；「班班有冷氣」專案為全國超過1200多所中小學導入遠傳智慧能源管理系統；建置包含景點即時人流等功能之旅運服務；結合AI與大數據運算技術串聯遠傳心生活推薦引擎、疫情簡訊與防詐騙機制；於台灣5G元年推出全國第一個5G「遠距診療」服務榮獲「國家醫療品質獎」等，致力打造全方位智慧生活。