台南市中西區台灣首廟天壇每逢天災就發動捐款，土耳其6日發動芮氏規模7.8級強震，天壇有感台南市2016年也曾發生0206大地震，9日決定捐款520萬給土耳其賑災專戶，「比0206捐款還多」。

土耳其6日發生強震後，已有1萬5000人喪生，台灣除了捐款200萬美元，也派出有城市搜救經驗的國際救援隊救災。台南市長黃偉哲捐出1個月薪資所得，有社團開始跟進捐款。

天壇在2011年日本311地震時，曾捐出日幣1200萬元（合計434萬台幣）作為國際人道援助，這次土耳其地震傷亡巨大，廟方經過開會討論，決定再度發動國際援助，捐款500萬台幣到土耳其賑災專戶。董事長徐國潤、副董事長卓永崇各再加碼捐款10萬元，總計520萬元，是廟方10年來最大筆捐款，超過天壇當年台南大地震捐給台南市社會局的500萬元。

2014年高雄氣爆案發生，天壇捐款200萬元、2016年台南大地震捐款500萬元、2018年花蓮大地震捐款200萬元、2021年新冠肺炎肆虐時捐款300萬元當防疫經費、2022年再捐100萬防疫經費、2022年陸續捐快篩劑經費共達240多萬元。此外還有每年固定發放的清寒學生獎學金與中低收入戶的歲末慰問金各400多萬，行善不落人後，廟方表示「上天有好生之德」這些行善都是幫平時添香油錢的信徒累積功德。

廟方表示，身處地震帶上的台灣對國際重大地震都能感同身受，廟方過去就曾參與各項國際重大災難捐款，近10年來捐助對象以日本為主，包括日本311大地震與熊本地震，土耳其這次傷亡慘重，董事會決定緊急捐款到土耳其賑災專戶，盼各界社團都能一起發善心人道救援。