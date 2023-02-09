明星後衛厄文（Kyrie Irving）9日完成在獨行俠的首秀，面對快艇攻下全隊最高的24分，另外傳出5次助攻、抓下4個籃板，帶領獨行俠在缺少東契奇（Luka Doncic）的情況下取勝，不過在這場比賽進行當下出現了驚天大交易，過去好搭檔杜蘭特（Kevin Durant）被交易至太陽，賽後記者提及對此有何感受時，厄文則回應：「我很開心他離開了那裡。」

儘管籃網拋出不賣杜蘭特的宣言，但眼見太陽拿出誠意十足的籌碼，提出了布瑞吉斯（Mikal Bridges）、卡麥隆強生（Cameron Johnson）及克勞德（Jae Crowder）加上4枚首輪籤作為代價，最終籃網選擇著眼未來，將杜蘭特以及華倫（T.J. Warren）打包送去太陽。

獨行俠首秀漂亮取勝，厄文談到這場比賽的感想時表示，自己只是在打無私的籃球，以正確的方式對待比賽，也不時在休息室對大家喊聲，很高興團隊在最後4分鐘內沒有慌亂並保持冷靜，讓這個初亮相以勝利方式作為結尾。

不過厄文還是不免俗被問到對於杜蘭特遭到交易的想法，厄文則笑著表示，「我會為杜蘭特的快樂、幸福而祈禱，過去一整年我們都對未來聊了不少，關心著彼此的生涯是否更有發展性，不管是在一起還是分別，我們也都相互理解對方，從來不會對彼此的決定感到生氣。現在我們在同個分區，很開心還能夠頻繁看到他，由於過去所發生的一切，我很高興他離開了那裡。」訪談中厄文對於籃網高層似乎怒氣未消，而兩人分開之後的首戰，預計將會是3月6日獨行俠主場迎戰太陽比賽。